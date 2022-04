A projektek illeszkednek egymáshoz – nyilatkozta Pap István Tibor polgármester. Hozzátette: az önkormányzat a ménesbirtokkal partnerségben, a történelmi hagyományok tiszteletben tartásával, egymást is segítve valósítja meg a beruházásokat. A vasúttársasággal is folyamatosak az egyeztetések, keresik a forrásokat.

A helyi fejlesztésekről beszélgetve a település vezetője azt is elmondta, a település központi részét érintően a MÁV is fejlesztéseket hajt végre – a város térségi meghatározó szerepe és egyéb fontos célterületek (turizmus) fellendítése érdekében. A vasútállomást is érinti egy beruházás.