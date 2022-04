Az agrárfórumon dr. Kulcsár László, a NAK megyei elnöke köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Elmondta, ismét eltelt egy választási ciklus, amikor immár hagyományosan értékelik az elmúlt éveket az agrárkamarában is. Békés megyében a választás ezúttal tisztújítással jár majd, az elnökjelölt pedig Kozsuch Kornél. Az utóbbi öt évre visszagondolva elmondta, Békés megye továbbra is az ország egyik fő éléskamrája.

Kozsuch Kornél, megyei elnök-jelölt és általános alelnök kifejtette, öröm számára, hogy újra egy gazdatalálkozón vehet részt.

Hozzátette, április végén egy sajtótájékoztató keretében dr. Kulcsár László és Jakab István, az országgyűlés alelnöke bejelentették, hogy a választásokon ő fogja képviselni elnök-jelöltként a megyei kamarát. Ez nagy megtiszteltetés volt számára, és már akkor azt hangsúlyozta, hogy legfőbb célkitűzései közé tartozik a gazdatalálkozók szervezése, hiszen rendkívül fontosnak tartja az információszerzést, a gazdák közötti kommunikációt és tapasztalatcserét.

Elengedhetetlenek az ilyen találkozók továbbá a kamara számára is, mivel a tájékoztatáson túl várják ilyenkor a gazdák kérdéseit és véleményét is a különböző témákkal kapcsolatban, amiket meghallgatva tudnak a jövőben olyan programokkal készülni, amikkel ténylegesen segítik a gazdálkodók tevékenységét.

Végül elmondta, a május 20-i választásokon nagy szerepe lesz annak, hogy minél többen részt vegyenek a voksolásban, hiszen minél nagyobb számú a jelenlét, annál nagyobb erővel tudják majd képviselni is a gazdatársakat.

Dr. Rákóczi Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, a kormányhivatal és az agrárgazdasági kamara stratégiai partnerek, hiszen az agrárium, a vidékfejlesztés, a vidéki foglalkoztatás és az elvándorlás kezelése koncepcionális kérdés Békés megyében, aminek megválaszolásában egymást segítik. Napi szinten egyeztetnek azért, hogy a vidéken élők és a gazdálkodók érdekeit tudják képviselni és a boldogulásukat segíteni. Hangsúlyozta, ennek a partnerségnek komoly eredményei vannak, amit az évről-évre beérkező 13-14 ezer kérelem – amiben a falugazdász hálózatok komoly szerepet vállalnak –, és a közel 60 milliárd forintos támogatás is megmutat.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere elárulta, településük idén ünnepli újratelepülésének 300. évfordulóját. Hozzátette, ezen a környéken mindig is az agrárium volt a megélhetés forrása, és itt lényegében 300 éve mezőgazdaságból élnek. Persze voltak jobb és rosszabb időszakok, de a helyi gazdaságok mindent túléltek, ő pedig rendkívül büszke arra a teljesítményre, amit a városukban, a járásban és az agráriumban nyújtanak.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, jól esik számára végignézni a közönség sorain, hiszen a tapasztalt gazdák mellett sok-sok fiatal is visszatekint rá. Ez pedig nagyon bíztató a jövőre nézve, és visszacsatolása annak, hogy jó kezdeményezés az agrárkamara részéről a gazdatalálkozók szervezése, amelyeken komoly szerepet kap a tapasztalatcsere. Kifejtette, a vidéki élet a mezőgazdaság nélkül elképzelhetetlen, ami nagyon sok ember és család megélhetését biztosítja a térségben is. Ezért is fontos a vidékfejlesztés, amire immár 7537 milliárd forint áll rendelkezésre országosan.

Érdemes élni a választás lehetőségével

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke elmondta, a szarvasi fórum egyik tárgya az agrárkamarai választások köré csoportosul, ami egy ötévente ismétlődő, jelentőségteljes esemény, és aminek lehetőségével érdemes élni. Visszaemlékezett, 2013-ben kezdték el azt a munkát, amely már az újraszervezett kamarai rendszerben folyik.

Úgy gondolja, hogy a közel tíz év alatt sikerült egy olyan rendszert kialakítani, ami az érdekérvényesítésben és a gazdaságpolitikai célok megfogalmazásában egyértelműen megkerülhetetlen szereplővé tette őket.

Továbbá azt is kivételes teljesítménynek tarja, hogy a választáson jelölőszervezetként induló MAGOSZ tizenhét szövetségessel együttműködve tudott öt évvel ezelőtt többséghez jutni. Ez tehát az együttműködés és az építkezés időszaka volt, a szövetségből pedig senki nem akart kilépni.

A NAK elnöke részletezte továbbá a vidékfejlesztési programot, amelyben komoly források állnak rendelkezésre, így elképesztő dinamikával is zajlik. Szólt még a fiatal gazdák segítéséről, a falugazdász hálózat működéséről és fontosságáról, a jogszabályalkotásban való aktív részvételről és az őstermelői struktúra megújításáról.