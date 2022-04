Takaros vendégház nappalijában fogadott Oláhné Hídi Ilona kedden délelőtt, ahol egy kávé mellett mutatta meg a szépen berendezett szobákat: mint mondta, főként vadászok, természetjárók szállnak meg náluk. Az épület mellett nyári konyha, kamra – mutatta a házigazda, és míg az előbbiben a disznótorosok zajlanak, utóbbiban a finomságok mellett a szomszédos kert gyümölcseiből készült lekvárok, de főként demizsonnyi pálinkák sorakoztak.

Szemben a házzal, egy külön telephelyről irányítják a gazdaságot, itt többféle modern építmény található, az iroda és a gépműhely mellett magtár, mázsáló, állattartó épület van. Ez utóbbiban juhokat tartanak, időszaktól függően akár négyszáz jószág is elfér az istállóban. Jelenleg 430 hektáron gazdálkodnak, ebből 100 hektár legelő, innen jellemzően réti szénát és lucernát takarítanak be az állatoknak. A művelt területre saját gépeket is befognak, a korai MTZ traktorok mellett ma már modern gépek is színesítik a parkot, köztük homlokrakódó, de kombájn is, mely ugyan nem teljesen új, de mondhatni még bejáratós: alig 900 munkaóra van benne.