A lelkes törzsvendégek szavazatai alapján a megyeszékhely kategóriájában a Pipi Szendvicsbár végzett az élen.

Szabó Tibor tulajdonos elmondta, a bár egy országos franchise-hálózat része, Békéscsabán hatan dolgoznak a vendégek elégedettségéért. A versenyre történő nevezéskor a kíváncsiság motiválta a csapatot, a győzelemmel pedig nagyon fontos visszajelzést kaptak.

Mi is pénzből élünk, ahogy más, de hatalmas siker, hogy ezen a megmérettetésen is értékelték a tevékenységünket, vendégszeretetünket. Ezúton is köszönöm a szavazóknak a bizalmat és a kattintásokra szánt időt