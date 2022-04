Ruck János kereskedelmi igazgatótól megtudtuk, nehezen indult 2022 első negyedéve a Gallicoop Zrt.-nél, hiszen az elhúzódó pandémiás időszak szinte minden hátrányát megérezték, ahogy a többi élelmiszer-feldolgozó is. Jelentős ugyanis az exporttevékenységük, ami a bevételük nagyobb részét teszi ki, ezért komoly hatással volt rájuk az, hogy tulajdonképpen az egész világ bezárt, különösen a turizmus és a vendéglátás területén. Éppen ezért már tavaly elkezdtek kialakítani egy teljesen új vevőkört, lépésüknek az volt a célja, hogy a kiskereskedelmi jelenlétüket és pozíciójukat megerősítsék.

Hozzátette, a koronavírus hatásaira ráépültek még a makrogazdaságot érintő óriási költségnövekedések is, amik érintették az energia, a takarmány és a gépek, alkatrészek árait is. Továbbá megjelent még a madárinfluenza, ami ugyan a saját állományukat nem érintette, de például az ázsiai exportot megszüntette. A kereskedelmi igazgatótól megtudtuk, jó dolgok is történtek a vállalatnál, ugyanis új termékük, a Gallio elnyerte a MagyarBrands fogyasztói díjat. A márkacsaládról szólva elmondta, az új menedzsment azt tűzte ki céljául, hogy a nagy mennyiségű – évi 40 ezer tonna hús, 12 ezer tonna felvágott jellegű készítmény és 10 ezer tonna panírozott termék –, a bel- és külföldi piacon egyaránt meghatározó és jól ismert termékeiken túl egy magasabb minőségű termékcsaládot alkotnak meg. Fontosnak tartották, hogy a méltán népszerű cég nevét még jobban megismerje a lakosság, és mellette létrehozzanak egy egészen új brandet a vásárlóknak.

Azt szerették volna, hogy ne csak a cég nevét ismerje meg jobban a lakosság, hanem egy igazi brandet is teremteni akartak a vásárlóknak. Így született meg a Gallio termékcsalád. Ezen belül készülnek felvágottak, sonkák, virslik, szalámik, májasok és baconszalonna is, természetesen mind fehérjében gazdag pulykahúsból. Jellemzőjük, hogy kiemelten jó minőségűek, tehát magas hústartalmúak és mindenféle allergéntől mentesek. Ruck János kifejtette, a Gallio rekordidő alatt készült el, hiszen 2021 elején kezdték a gyártmányfejlesztői munkát, vele párhuzamosan a brand nevének, a csomagolásának, a kiszerelések és a dizájnjának kitalálását, valamint a különböző kampányokat is. Szeptember 1-jén pedig már a boltokban voltak a termékek.

Hozzátette, a kampány olyannyira jól sikerült, hogy formabontó reklámfilmjeikkel elhozták vele Cannes-ból az Arany és a Fekete Delfin díjat. Az aktualitásokról a kereskedelmi igazgató elmondta, a vállalat az Ukrajnában zajló háború hatásait is érzi. Az ukrán és az orosz piac ugyan nem jelentős felvásárlójuk, de a bejövő oldalról – a gabonaértékesítésben – komoly szerepük van, és szinte egyik pillanatról a másikra álltak le a felőlük érkező takarmányalapok. Ez pedig az amúgy is megduplázódott árakat még tovább fokozta, illetve kezd kialakulni egyfajta hiányhelyzet is.





Nem állnak meg, folyamatosan fejlesztenek

Ruck Jánostól megtudtuk, a Gallio termékcsalád nagy sikernek bizonyult, amivel a szakma egyik legnagyobb elismerését, a hazai vonatkozású, kiváló márkáknak járó MagyarBrands fogyasztói díjat zsebelték be. Ugyanakkor ez csupán az első lépés, hiszen a termékcsaládot tovább bővítik, újabb tagjai szeptembertől várhatóak a boltok polcain, és készen állnak újabb termékek kifejlesztésére is. Ezek mind magas minőségben készülnek majd, a mai vásárlói igényekre hangolva. A tervezett panírozott termékek esetében például színhússal dolgoznak, törekedve a házi ízekre. Kiemelte, az új termékek megálmodásánál a hagyományokat helyezik középpontba. Azokat a tradíciókat, amiket egy hazai vállalat, saját, biztonságos alapanyagokból, jó takarmányokkal megtámogatva tud életben tartani. Végeredménye pedig, hogy a vásárlók konyhájába tőlük a már majdnem tálalási szintig elkészített, minőségi, otthoni ízvilágú termékek kerüljenek.