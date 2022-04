Cséfán Tivadar kiemelte, a koronavírus-járvány miatt díjátadók maradtak el, mindezt most pótolták, 26 megmérettetés elismerései találtak gazdára. A megyei elnök hozzátette, szerencsére ma már szabadon szállhatnak a galambok, és hetenként versenyt rendezhetnek szerte Európában. Brindás János mesterszakács is örömmel fogadta ezt a hírt, és kavart egyet a bográcsos szürkemarhapörköltön. Ahogy elhangzott, a tanya nagyon korán elment tulajdonosának, Steigervald Józsefnek is ez volt a kedvence, utána pedig egy ízes fánk, ami most sem hiányozhatott.

Fotók: Kiss Zoltán



Cséfán Tivadar hangsúlyozta, a legszebb a postagalambászatban, amikor itthon üdvözölhetik a hazarepülő madaraikat. Az pedig hab a tortán, ha jó eredményt érnek el a gyűrűzött, gumizott, ezáltal beazonosított egyedek. És hogy mi alapján számolják ki a végeredményt? Azonos indulási állomásról engedik el a madarakat, és mindegyikük igyekszik minél gyorsabban szárnyalni a maga országa, városa, dúca felé. A digitális technikának köszönhetően a rájuk erősített mérők alapján sorba állítható, hogy melyik galamb mekkora sebességgel, milyen távolságot tett meg, ebből pedig pontosan megállapítják a végső sorrendet.



A megyei elnök kitért arra, a postagalambokat eredetileg arra tenyésztettek ki, hogy nagy távolságokból is hazataláljanak, így üzenetek szállítására is alkalmazták őket. Ennek lett az általános elnevezése a galambposta. Manapság tíz, húsz, ötven, száz és kétszáz kilométeres távolságon belül készítik fel a madarakat a versenyzésre. Nagyon szép eredményeket érnek el a megyeiek a magdeburgi, lipcsei világeseményeken, ezek a távolságok közelítik vagy meg is haladják az ezer kilométert.