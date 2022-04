Gyulán, a Világóránál kialakított Hungarikum-teraszon a Gyulahús termékeiből, illetve pálinkából, szikvízből és fröccsből egyaránt választhatnak az érdeklődők, a közelben a Mézes Kuckóban pedig a szintén hungarikumnak számító akácmézből is vihetnek haza az ínyencek.

Fotó: Imre György

Szombaton délután cseh vendégekkel is találkoztunk a teraszon. A Prágától mintegy 50 kilométerre élő, de Magyarországon is tevékenykedő Antonín Hanak és párja egy baráti házaspárral érkezett Gyulára. A magyarul kiválóan beszélő férfi hírportálunknak elmondta, nem először jár Gyulán, nagyon kedvelik a város, és most is szívesen jöttek a húsvéti hétvégére.

Tamáskovitsné Gila Éva, a Gyulahús Kft. marketingmenedzsere elmondta, elsősorban turisták, de helyi, illetve megyei vendégek is felkerestek őket. A szakember hozzátette, a Méteres kolbász a legnépszerűbb, de a csípőset is sokan csipegetik.

Fotó: Imre György

Onofer Eszter, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. marketingmenedzsere elmondta, a sétálórendezvények gondolata a pandémia alatt fogalmazódott meg, amikor sem a pálinkafesztivált, sem a Csabai Kolbászfesztivált nem lehetett megtartani.

– A vendégek, a lakosság és partnereink is kedvezően fogadták a kezdeményezést, éppen ezért az a döntés született, hogy folytatjuk a gasztrosétákat – tette hozzá Onofer Eszter. Mint kiemelte, ezúttal a hungarikumok mellett a nemzetiségek, a német, a székely, a román, az olasz és Békéscsabán a szlovák konyhai ízei is szerepet kaptak.

Fotó: Imre György

A vendégek Gyulán a Kossuth tértől a várkertig számos gasztropontot, vendéglátóhelyet kereshetnek fel, ahol különlegességekkel, nemzetiségi ízekkel is készülnek. A topattrakciók közül az Almásy-kastély Stefánia-szárnyában, ahogy a régi időkben a csemegetárban mérik a kolbászt, a Várban csapszék működik, a Gyulai Várfürdőben is lesznek csatlakozó programok, ahogy Békéscsabán is több program várja a vendégeket.