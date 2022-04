– Gyermekkoromban is azt láttam, hogy szüleim, nagyszüleim részt vesznek a választáson. Fontosnak tartom, hogy szavazatommal elmondjam véleményem, illetve azt is, hogy mások is éljenek ezzel a jogukkal és formálják a jövőjüket. A felnőttség egyet jelent a felelősségvállalással

– fogalmazott Palásti Ádám, hozzátéve: – Szerintem a fiataloknak is meg kell ragadniuk azt a lehetőséget, amelyet a szabad választás nyújt, és jövőjük érdekében voksolniuk kell a számukra leginkább szimpatikus jelöltre.