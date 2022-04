Ezt követően a benyújtáshoz szükséges gyakorlati tudnivalókat Csernai Erika, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásirányítási főosztály vezetője ismertette a fórumon. A szakember előadásában kiemelte, a pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, melynek határideje április 25-e. Végül a program zárásaként a résztvevők tehették fel kérdéseiket a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság munkatársainak.

Gyümölcsös kialakítását is támogatják

A nemrégiben meghirdetett Családi Portaprogram mindent magában foglal, ami egy családi porta felvirágoztatásához kell. Így a támogatási kérelmet konyhakert kialakítása, művelése és kisállattartás mellett, előkert és gyümölcsöskert kialakítására, művelésére is benyújthatják az arra jogosultak. Emellett mentor és mezőgazdasági szakmai segítő is a rendelkezésükre áll, illetve mezőgazdasági tájékoztató előadások, mezőgazdasági tanácsadás is segíti őket a minőségi megvalósításban.