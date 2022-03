Az eseményen ünnepi beszédet mondott dr. Kovács József országgyűlési képviselő, aki lapunknak elmondta, az elmúlt években Tarhos folyamatosan tovább fejlődött.

– Mind a Magyar Falu Programban, mind a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) jelentős források érkeztek a községbe – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Hozzátette, egyrészt hiánypótló, másrészt a helyi életminőséget javító beruházások valósulhattak meg.

Dr. Kovács József kiemelte, a ravatalozó hazánk egyik neves, tarhosi kötődésű építésze, Lipcsei Gábor tervei alapján készült el. Kitért arra, hogy a csapadékvizet érintő projekt tovább erősíti a biztonságot, az összefüggővé alakított csatornarendszer megfelelő módon el tudja vezetni a csapadékvizet. Hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja az együtt gondolkodást a települések vezetőivel.

Kürti Sándor polgármester elmondta, a dr. Kovács Józseffel végzett közös munka eredményeként az önkormányzat csak tavaly összesen közel 171 millió forintos összegű beruházást hajthatott végre. A már említett csapadékvízprojekt mellett lehetőségük nyílt útfelújításra, a testvértelepülési kapcsolatok erősítésére, a szintén említett temetői fejlesztésre, illetve a polgármesteri hivatalban új vizesblokkot építhettek.

A településvezető kiemelte, 2022-ben is szeretnék folytatni a község fejlesztését. Mint megtudtuk, erre az évre már több mint 800 millió forintos fejlesztésekre nyújtottak be pályázatot. Az óvoda, a közösségi ház és az idősek napközi otthonának energetikai felújítására, teljes fűtés-korszerűsítésére egyaránt pályáznak, megépítenének egy újabb belterületi kerékpárutat, amely két, már meglévő szakaszt kötne össze. A Dózsa utcán is elkészítenének egy újabb csapadékvíz-beruházást. Emellett a Tarhos határában található nyaralót is korszerűsítenék, a célra, a gazdaságélénkítő programra benyújtott pályázatukat befogadták a döntéshozók.

Kürti Sándor bejelentette, hogy szeptember 1-től várhatóan a Szeged-Csanádi egyházmegye működteti tovább a tarhosi óvodát és iskolát, ami biztosítékot jelent az intézmények hosszú távú megmaradására és további fejlődésére. Az eseménysorozat végén dr. Kovács József és Kürti Sándor külön köszöntette a Békés Megyei Hírlap év embere szavazásának győztesét, a tarhosi Kelemen Imrét.