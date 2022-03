Győrffy Balázs, a NAK országos elnöke hangsúlyozta, hamarosan véget ér az ötéves ciklus a kamaránál, küldöttgyűlésük idén május 20-ára tűzte ki a kamarai voksolások időpontját. A tisztségviselőket, így a megyei elnököket is megválasztják a tisztújítás keretében.

Dr. Kulcsár László közölte velem és Jakab Istvánnal, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnökével, hogy 30 kemény év munkája után hátrébb vonul a mindennapi munkát, feladatokat illetően

– hangsúlyozta a tájékoztatón Győrffy Balázs. – Kozsuch Kornél kondorosi gazdatársunk régóta benne él az agráriumban, és a kamara munkáját is teljes egészében ismeri. A gazdatársadalommal pedig minden döntést, információt igyekszünk a lehető legkorábban megosztani, ezért is jelentettük be már most a tervezett változást.

Dr. Kulcsár László kiemelte, harminc éve dolgozik a megyei agráriumért az első vonalban, eljött az ideje a fiatalításnak. Minden támogatást, segítséget megad Kozsuch Kornélnak, akinek édesapjával is hosszú éveken, sőt évtizedeken át dolgoztak a megyei gazdákért.

Jakab István hangsúlyozta, a gazdatársadalom érdekében dr. Kulcsár Lászlóval együtt végigvitt harminc esztendő nagyon sok eredményt hozott az agrárium számára. A legnehezebb időkben is kiálltak a gazdák mellett. Az agárkamara pedig felépített egy olyan rendszert a falugazdászokkal, hogy a segítség, a szolgáltatás – például az egységes kérelmek benyújtásánál – helyben van. Ezért is fontos, hogy a gazdák, az őstermelők megerősítsék az agrárkamarát a szavazatukkal a május 20-ai választáson.

Megyénk gazdatársadalmát szolgálja

Kozsuch Kornél a sajtótájékoztatón kiemelte, megtisztelő számára a jelölés a NAK megyei elnöki tisztségére. Amennyiben megválasztják, a magyar és a megyei gazdatársadalmat szolgálja, ugyanúgy, mint eddig is tette általános alelnökként vagy a megyei betakarítási koordinációs bizottság elnökeként. Ahogy fogalmazott, a május 20-ai, kamarai választáson minden voksra szükségük van, mert együtt jelentik az erőt a jövő agráriumának építésében. Hangsúlyozta, az sem hagyható figyelmen kívül, hogy háromszor annyi vidékfejlesztési forrás érkezett, mint korábban.