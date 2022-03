– Végigkíséri azt az utat, amit bejárunk – tették hozzá. Kiemelték, hogy most is azt teszik, amit az elmúlt 26 évben, azaz koncertről koncertre mennek, szombaton is Békéscsaba után indultak Miskolcra. Bár a koronavírus-járvány és a korlátozások miatt az elmúlt időszak nem volt felhőtlen számukra, amikor csak lehetett, járták az országot, szórakoztatták a közönséget.



A retró fesztiválon Levi Da Cruz, azaz Gaál Levente pörgette a lemezeket, aki az első, 1998-as Frankó Dance Fesztiválon a műsort vezette. Hangsúlyozta, hogy a rendezvények korszakalkotók voltak, hiszen akkoriban azt sem tudták, hogy mi az a fesztivál, és kuriózum volt, hogy egy este az akkori hazai zenei élet nagyágyúi léptek fel egymást követően.



Gaál Levente több helyen is rádiózott Békéscsabán, majd elkerült a városból. Lemezlovasként zenélt Ibizától Las Vegason át Thaiföldig. Ma már brandépítéssel foglalkozik, és jó érzés volt számára, hogy a retró fesztiválon szórakoztathatta a közönséget, hogy visszatérhetett a gyökereihez. Hitvallása, hogy az aktuális fellépésen a zenésznek olyan pluszt kell adni a publikumnak, amit addig az máshol korábban nem kaphatott meg.



A szervező, Frankó Attila hatalmas megtiszteltetésként értékelte, hogy a fellépők elfogadták a meghívását a retró fesztiválra. Kiemelte, a mostani esemény teljes jegybevételének tíz százalékával a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a kárpátaljai magyarokat, az ukrán-orosz háború elől menekülőket segíti.