A településvezető elmondta, a telepítések a Kettős-Körös árterét érintették. – A munkálatokat több ok is indokolta – fogalmazott a polgármester. – A terület ott helyezkedik el, ahol településünk legendás rendezvénye, a Megyei Amatőr Művészeti Fesztivál, a MAMF egykoron zajlott, ezért is nagyon fontos része községünknek. Mint megtudtuk, korábban a folyó mellett számos évtizedek óta túlérett, és emiatt veszélyes fát kellett kivágni a biztonság érdekében. Kiemelte, a fakivágás természetesen sosem népszerű lépés, de az emberek védelme mindenek felett kell, hogy álljon. Mindezt ugyanakkor egy tudatos erdőtelepítés követte, ami évtizedekre biztonságos fás területet hozhat létre a Kettős-Körös különleges táján.

A polgármester hozzátette, a fák a települések tüdejének számítanak, az erdők csökkentik az üvegházhatású gázok mértékét és a szén-dioxid-kibocsátást, hozzájárulnak a talaj erózióval szembeni védelméhez, bekapcsolódnak a víz körforgásába, számos faj élőhelyéül szolgálnak. – A faültetéssel emellett természetesen a következő nemzedékekre is gondolunk, szeretnénk egy minél élhetőbb települést biztosítani a jövő generációk számára – hangsúlyozta Lipcsei Zoltán.