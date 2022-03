– A büdzsé tartható, szigorú, fegyelmezett, és előrevetíti, hogy a város előre is tud lépni az idén – tette hozzá Kálmán Tibor. A részletekről kifejtette, az összes önkormányzati feladatot el tudják látni, ahogy valamennyi jóléti, szociális, valamint ifjúsági juttatást megtartják. Megmarad a diákok számára biztosított Nebuló bérlet, a rekreációs támogatás, 30 millió forintot terveztek be iskolakezdési támogatásra, továbbra is elérhető lesz a középiskolai ösztöndíjpályázat, az újszülöttek részére biztosított babacsomag és a szintén nagyon népszerű Babafa-program.

Kálmán Tibor hangsúlyozta, olyan költségvetést fogadtak el, amely biztosítja a mindennapos működést, és a város lakossága számára is sok segítség nyújt.