Átmeneti javításra, téli kátyúzásra 720 tonna, hideg keverékkel történő javításra 693 tonna, speciális kötőanyagú keverékkel történő javításra 710 tonna, meleg keverékkel történő javításra 1355 tonna, szórásos technológiával történő javításra 310 tonna, újrahasznosított anyagból készült javításra 44 tonna anyagot használtak fel a Magyar Közút munkatársai tavaly Békés megyei útjain – tájékoztatta megkeresésünkre hírportálunkat Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. A céget annak apropóján kerestük meg, hogy a közelmúltban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) közleményében figyelmeztetett arra, hogy az elmúlt időszak télies időjárásának hatására százezernyi kátyú lepte el a hazai közutakat.

Az FBAMSZ kiemelte, a kátyúkárok nagy része defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, sőt, szélsőséges esetben személyi sérülés is bekövetkezhet. Kátyúbiztosítás híján ilyen esetekben kártérítés az érintett útszakasz kezelőjétől kérhető. Ez lakott területen belül az illetékes önkormányzat, kivéve Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalait, ahol a Budapest Közút Zrt. az útkezelő. A lakott területen kívüli utak egységesen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében állnak.