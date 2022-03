– Meglepő, hogy milyen gyorsan és milyen nagy mennyiségben adományoztak a lakóink. Óriási köszönet jár nekik érte. Istennek hála, mi nem érezzük, hogy mit jelent, ha dörögnek a fegyverek és az embereknek menekülniük kell a harcok elől. Reménykedjünk, hogy mi békében élhetünk ezután is – fogalmazott a polgármester.

Hozzátette, természetesen az önkormányzat is kivette részét a segítésből.

– Szinte napi telefonegyeztetésben vagyunk Kígyós vezetőivel, a polgármesterrel és az iskola igazgatójával. Az ő kéréseiket teljesítve vittünk 100 ezer forint értékben kötszereket a sebesültellátáshoz. Kértek egy áramfejlesztőt is, – amit a helyi polgárőreink ajánlottak fel – , szivacsokat a menekültek fektetésére, meg takarókat is. Vittünk öt mázsa lisztet, mert hiánya van a pékségeknek. Az étkeztetés céljára öt mázsa burgonyát is beraktunk az autónkba – sorolta Balogh József.