Frankó Attila elnök elmondta, hogy szombaton az intézmény ad otthont a Retro Frankó Dance Fesztiválnak, és egykor a rendezvények előtt rendszeresen rendeztek karitatív akciókat. Ezért tartottak most is véradást, amelyen 37-en nyújtottak segítséget, ezzel 111 életet megmentve. Arra is felhívták most a figyelmet, hogy miként lehet támogatni az orosz-ukrán háború elől menekülőket, a Kárpátalján maradtakat.