Előfordult, hogy a sztárok limuzinnal érkeztek a városba, vörös szőnyegen sétáltak be a fesztivál helyszínére. Ezt úgy oldották meg, hogy a hatalmas autóval Békéscsaba határában várták a turnébuszt. Ott a csapat tagjait átültették a limuzinba, és azzal furikázták el őket a rendezvényig, ahol a sofőr mindenki szeme láttára kigurította eléjük a vörös szőnyeget.

A fesztiválok rengeteg érdeklődőt vonzottak. Volt, hogy a Belvárosi suli előtt tömegek vártak arra, hogy bejuthassanak, illetve megesett, hogy a nagy tolongás miatt betört az akkori ifiház bejárata. A rendezvényeken barátságok, sőt szerelmek születtek. Kállai László és felesége, Gabriella több mint húsz éve az egyik eseményen – amelyen Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint a Kozmix volt a sztárfellépő – jött össze, boldog házasságban élnek. Ők lettek a mostani retró fesztivál nagykövetei.

Frankó Attila ismertette: a március 12-ei eseményre Pataky Attila, a Groovehouse, a Kozmix és az Irigy Hónaljmirigy 45-45 perces fellépésekkel készül, és a velük való beszélgetések alapján a sztárok is izgatottak az újabb békéscsabai fesztivál előtt.

Újdonság lesz, hogy a mostani rendezvényen Hevesi Imre szintén színpadra lép, mint ahogy eddig Gaál Levente sem pörgette itt a lemezeket, de a FitDance Center, Kabai Gábor, Engie és Dj Swalbe ugyancsak lehetőséget kap. A fesztivál sok műsorvezetőt fogyasztott el az évek alatt, közülük itt lesz Orosz Sándor, Oszlács Norbert és Horváth Szabolcs is.

Jelezte, hogy a retró fesztivál előtt, március 11-én, pénteken 12 és 17 óra között véradást szerveznek. A segítséget nyújtó önkéntesek pedig választhatnak, hogy belépőt kérnek a rendezvényre vagy ajándékcsomagot.

Ötvenezren szórakoztak a harmincöt eseményen

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a mostani, retró rendezvény fővédnöke kifejtette, hogy jelentős programsorozat volt annak idején a 35 alkalmat megélt Frankó Dance Fesztivál, hiszen azokon összességében mintegy 50 ezren szórakoztak. Aranylemezes sztárok léptek fel a rendezvényeken, illetve voltak, akik itt kaptak először lehetőséget arra, hogy a nagyközönség előtt is megmutassák magukat. Emlékszik az első, 1998-as, a főiskola sportcsarnokában tartott fesztiválra, amelyen több akkori, szociálpolitikát hallgató tanítványa is részt vett. Emlékszik arra is, hogy az ifiház 1999. december 28-án adott először otthont a rendezvénynek, azon csaknem ezren buliztak. Kiemelte, generációk nőttek fel a fesztiválokon, többen ott találkoztak életük szerelmével. Hangsúlyozta azt is, hogy az eseményeket véradások előzték meg, illetve azokhoz számos karitatív program kapcsolódott, gyűjtöttek például Munkácsy Mihály festménye, A kis Jeanne, illetve az Angyalos kút kapcsán, de segítették a hátrányos helyzetűeket is.