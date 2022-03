Lukács Sándor kiemelte, ötvenhat bort neveztek a pénteken megtartott versenyre. A legtöbb, huszonhét bor vörös volt, tizenhárom desszertbor kóstolták, de rozéból és fehér borból is érkeztek. A desszertborok közül a meggyből vitték be legtöbbet.

Lukács Sándor kitért arra, hogy mint minden versenyen ezúttal is a szín, az illat, az íz és az összhatás alapján értékelték a nedűket, amelyek között voltak kifejezetten jól sikerültek, több aranyérmet is kiosztottak.

Lukács Sándor elmondta, a verseny azért is fontos, mert a résztvevők példát mutatnak az embereknek, hogy igenis érdemes ezzel a tevékenységgel foglalkozni, és lehet olyan bort készíteni, amelyek élményt jelentenek a családtagoknak, a barátoknak, a rokonoknak, akár egy-egy beszélgetés, összejövetel során. Emellett a versenyek mindig szolgálják a tanulást, az ismeretek elmélyítését is, és így volt ez pénteken is. A megmérettetést egyébként ezúttal is kiváló hangulatban tartották meg.