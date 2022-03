Siklósi István polgármester hírportálunknak elmondta, nagyon szoros büdzsét fogadtak el, ami takarékos gazdálkodással végigvihető. Mint hozzátette, mind az önkormányzat, mind a különböző intézmények működése biztosított, illetve valamennyi önként vállalt feladatot el tudják látni idén is. A polgármester kitért arra, nagy könnyebbséget jelent számukra, hogy a 25 ezer lélekszám alatti települések ebben az évben is megkapják az iparűzési adóból kiesett bevételük száz százalékát.

– Ez már a jövő évi költségvetés előkészítését is nagyban segíteni fogja – hangsúlyozta Siklósi István, aki kitért arra, hogy a büdzsé egy kicsit csalóka, hiszen szerepel benne a 3,4 milliárdos szennyvíz-beruházás is, de a költségvetés mintegy ötmilliárdos összege anélkül is jelentősnek számít, abban jó néhány beruházás is szerepel, illetve már újabb fejlesztésre is benyújtottak pályázatokat a TOP Plusz Program keretében.