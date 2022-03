Az általunk megkérdezett szakember szerint e tenyérnyi állatok meglepő felbukkanása, sok egyéb eddig szokatlan természeti esemény megjelenésével együtt az emberi beavatkozás, környezetünk drasztikus átalakításának következménye.

A hidegebb időszakokban a térségünkben fellelhető tucatnyi denevérfaj közül elsősorban a nagyobbacska rőt koraidenevér, valamint a kisebb méretű szürke hosszúfülű-denevér és a szoprán törpedenevér megjelenését tapasztalhatjuk – kértünk és kaptunk válaszokat a felvetésekre Tallósi Bélától, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) őrkerület vezetőjétől. – A denevérek az enyhébb téli napokon nincsenek hibernált állapotban. A tavasz közeledtével nem táplálékot keresve bújnak elő rejtett élőhelyükről, hiszen rovarok sincsenek még, hanem a kiszáradást megelőzendőn a szomjukat oltják. Egyes denevérek nem vonulnak nagy távolságra, vagy el sem vonulnak, a hidegebb évszakokban zártabb, védettebb telelő helyeket keresnek maguknak, ahová befészkelik magukat.

A denevérektől nem kell félni

– állítja.

– Bizonyos fertőzéseket, akárcsak bármely más állat vagy ember, elméletileg a repülő emlős is terjeszthet ugyan, de ilyen eset inkább kivételesnek számít, nekünk egyetlenről sincs tudomásunk. Veszélyhelyzetben, főleg a nagyobb testű, de az ember közelében leggyakoribb rőt koraidenevér a tűhegyes fogaival harapással védekezik, ezért kesztyűben ajánlatos megfogni őket. A nagyobb állatok vérével táplálkozó néhány különleges trópusi faj Európában nem fordul élő.

A hazai fajok elsősorban repülő rovarokkal táplálkoznak. Inkább a hasznukat kell kiemelni, hiszen más szárnyas ízeltlábú mellett a szúnyogokat és legyeket is gyérítik. Jó, ha tudjuk, hogy minden nálunk honos denevérfaj védett. A ritka, veszélyeztetett és érzékeny fajok fokozottan védettek, de több a térségünkben ismert faj európai közösségi jelentőségű is. A denevérek speciális élőhelyeit, szaporodó és telelőhelyeit odafigyelő védelem illeti meg.

Természetes ellenségei a nyest, a macska, illetve különböző bagolyfajok, különösen a gyöngybagoly és a kuvik. Sajnálatos, hogy az utóbbi időben a tájékozatlan ember is csatlakozott ezeknek az ártalmatlan lényeknek az ellenségei közé. Amennyiben bárki sérült vagy különböző helyiségekbe szorult denevérekkel találkozik, illetve denevérekkel kapcsolatos problémával szembesül, az hívja a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság telefonszámát (52/529-920), a 112-es segélyhívót vagy jelezze azt a nemzeti park igazgatóság [email protected] központi e-mail-címre. A bejelentés nyomán az illetékes szakember haladéktalanul segítséget fog nyújtani – hangsúlyozta a HNPI munkatársa.

Tornyokat állítanak fel a védelmükre

A különböző denevérfajok védelme érdekében jelentős program a denevértornyok létesítése. Tallósi Béla elmondta: a Közép-Tisza mentén már öt ilyen építmény áll, melyek közül négy újonnan létesült. Egyik a nagykörűi kompátjáró fegyverneki oldalán található. A természetvédelmi őr régóta hangoztatja, hogy a jelenleginél több denevértoronyra lenne szükség, akár városi környezetben is. Ezek a létesítmények orvosolhatnák a panelházak denevérproblémáját, de hozzájárulnának e védett állatok állományának erősítéséhez is. Az ilyen menedékek pótolnák az idős állományú erdők megfogyatkozásával és a panelépületek szigetelésével bekövetkezett élőhelyvesztést is.