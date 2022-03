A bálkirálynak és a bálkirálynőnek a koronát a leköszönő királyi pár, Tóth Balázs és Faragó Dóra adta át. A végeredmény a Facebook szavazás, a diákok és tanárok szavazatai, valamint a kampányfilmekre leadott pontok alapján született meg. A külső szakmai zsűri tagjai médiaszakemberek, énekesek, színészek, stílus-és divattervezők, influencerek, valamint a Duma Színház tagjai voltak. A díjakat Duma Zsolt „ceremóniamester” mellett Simon Nóra Edina, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adta át.

A szoros és izgalmas játék végén a következő eredmények születtek: Legjobb kampányfilm: Lengyel Dóra; Look Of The Year - a Facebook szavazás győztese: Czille Szemiramisz; A „hunyadi-lakók” titkos kedvence: Halász Dániel; Udvarhölgy: Lengyel Dóra; Kancellár: Kovács Marcell; Bálkirálynő: Horváth Anna Lizett, bálkirály: Halász Dániel.