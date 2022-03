– A hagyományok szerint farsang időszakának utolsó napján, húshagyó kedden zajlik a maszkák felvonulása Eleken. A régi időkben ilyenkor a falu népe adott fánkokat a felvonulóknak, akik azokat az esti, utolsó farsangi bálon fogyasztották el. Most is hasonlóképpen történt a finomságok beszerzése, a kedves maszkák pedig az iskolás és óvodás gyerekeknek cukorkával is készültek. A felvonulókat egy teljes fúvószenekar kísérte – fogalmazott Kecskés Andrea, önkormányzati képviselő.