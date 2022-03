– Minden területen javulás tapasztalható, így a belterületi utak állapotában is, amelyek korszerűsítésére javarészt a belügyminisztériumi és a Magyar Falu Program keretében érkező támogatások adnak lehetőséget – zárta dr. Kovács József országgyűlési képviselő.

– A most átadott felújított szakaszok négy települést érintenek, Zsadány közigazgatási területén belül 7 kilométert korszerűsítettek – ismertette Dudás Árpád, a falu polgármestere, aláhúzva, hogy ilyen volumenű munkálatok a rendszerváltás óta, több mint harminc éve nem voltak a környékben.

Köszönetet mondott a kormánynak, hogy azt a pénzt, amelyet a munkálatokra fordítottak, Zsadány környékére szánták, és megköszönte dr. Kovács József országgyűlési képviselőnek is, hogy fontosnak ítélte ezen szakaszok rendbe tételét. Hangsúlyozta, hogy a munka nem állhat meg, hiszen vannak továbbra is felújítást igénylő részek a 4219-esen és a 4216-oson, és szeretnék, hogy korszerűsítsék a Mezőgyánt és Zsadányt összekötő utat is.

Emlékeztetett: az önkormányzat sikeres pályázatai révén két ütemben felújították a forgalmas Dózsa György utcát, illetve korszerűsítették a temetőhöz vezető bekötőutat. Emellett sok támogatást nyertek a Béke utcai bicikliút továbbépítésére, valamint járdák rendbe tételére is.

Javultak az életkörülmények

A körösnagyharsányi bekötő és a megyehatár közötti szakasz felújítása fontos azoknak, akik Debrecen felé, munkába és iskolába közlekednek, de azoknak is, akik hétvégén a Körösnagyharsány-Körösszeg átkelőn lépnek át a magyar-román határon – mondta Győri Zoltán, Körösnagyharsány polgármestere.

A biharugrai elágazástól a falu felé vezető út kapcsán Makra Tibor, Biharugra polgármestere elmondta, ezen közlekednek a helyiek, ha a sarkadi járási hivatal és a gyulai kórház felé mennek, ezért volt fontos a beruházás. Kiemelte, sok belterületi utat is rendbe tettek az elmúlt években.

A közlekedés biztonságát jelentősen növelik a megújult szakaszok – mondta Dani Attila, Mezőgyán polgármestere, hogy a beruházások révén a mezőgyániak életkörülményei is javultak. Emlékeztetett, korábban teljesen felújították Nagygyantétól Mezőgyánon át Gesztig az utat.