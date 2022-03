A leendő kormányablak épülete előtt személyes érzéseit osztotta meg Erdős Norbert, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. Arról beszélt, hogy 2010 és 2014 között, amikor a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője volt, sok energiát, munkát fektetett abba, hogy a járások létrejöttével kinyitottak a kormányablakok is.

– Leendő kormányablak megnyitását jelenthetjük be. A megkezdett munka jó kezekben van, sikeresen folytatódik. A magyar közigazgatási rendszer arról szól, hogy az ügyfelek egyszerűbben, gyorsabban tudják ügyeiket intézni.

Battonyán is az a tapasztalat, folyamatosan növekvő az ügyfélszám. Ez is teszi indokolttá a fejlesztést. Másodsorban alátámasztja azt a kormányzati átalakítást, ami rendbetette az önkormányzati rendszer és a hatósági világ kettéválasztását. Az utóbbi 12 év ennek szükségszerűségét bebizonyította. Ez az épület pedig 130 millió forintból újulhat meg. Nő a munkaállomások száma, könnyebbé, gyorsabbá válik az ügyintézés. Egységes megjelenés mellett érezheti úgy az állampolgár, hogy a XXI. század államigazgatásának az épületébe lép be.

Erdős Norbert arra is felhívta a figyelmet: határmenti település Battonya. Sok kettősállampolgár él a városban, a határ túloldalán. Nekik is segítség lesz ez a hely ügyeik intézése során.

Takács Árpád kormánymegbízott elsőként a battonyai képviselő-testületnek köszönte meg, hogy az elmúlt 9 évben biztosította, hogy ebben a Fő utcai épületben okmányiroda működhessen.

– A kormány 2011-ben úgy döntött, hogy egy koncentrált, világos, professzionált közigazgatást hoz létre. Minden szervezet cselekvőképessége, ereje a végrehajtásban mutatkozik meg. 2013-tól kezdtek átalakulni az okmányirodák kormányablakokká. Amikor átvettem a kormányhivatalt, akkor 13 kormányablak működött a megyében.

Azóta megnyitottuk Füzesgyarmatot, Mezőhegyest. Ebben a járásban ez lesz a 3. kormányablak, ezután a vasútállomáson a MÁV-kormányablak is kinyit. Így van jelenleg 16 kormányablak Békés megyében. Szükség is van rá, mert évente megyénkben 1 millió 100 ezer ügyféllel állunk kapcsolatban. 1 millió 200 ezer hatósági döntés születik. Az ügyek jelentős része a kormányablakokban kerül benyújtásra – sorolta a kormánymegbízott.

– A battonyai kormányablak azért nagy jelentőségű, mert nem csak a városnak ad lehetőséget arra, hogy valódi igazgatási központtá váljon, hanem Magyardombegyház, Kisdombegyház, Dombegyház lakóit is kiszolgálja (több mint 9 ezer embernek jelent ez könnyebbséget).

A látványterveket is bemutatta Erdős Norbert és Takács Árpád a sajtótájékoztatón. Fotó: L. P.