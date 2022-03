A videójátékosok mennyországában érezhette magát az, aki kilátogatott az OGEX-ra, amit a CsabaParkban tartottak meg szombaton. Informatikai kütyük széles választékát lehetett kipróbálni az Atari harmincéves konzoljától kezdve a legújabb Playstation 5-ig bezárólag, a színpadi show keretében pedig a rajongók kedvenc Youtubereikkel is találkozhattak. Békéscsabára látogatott Kiss Imi, Unfield, Isti, KD Dave, Baluka, Nasz Dani és Freestyle FC Milán is.

Az ingyenesen látogatható országos rendezvénysorozat célja, hogy 19 megyeszékhelyen aktiválja a helyi e-sport közösségeket, megismertesse az emberekkel a „geek” kultúrát.

– Igyekeztünk ennek a „gamer” kultúrának az esszenciáját bemutatni az expokon – ecsetelte a rendezvény főszervezője, Csandra Gergely. – Az egyik mottónk, hogy „kicsiknek és nagyoknak is”, ennek megfelelően szeretnénk a retro játékokkal a szülőket megszólítani, de a legjújabb eszközökhöz is szeretnénk mindenkinek hozzáférést biztosítani, ami most azért is nagyon fontos, mert utóbbiakhoz a chiphiány miatt nehezebben lehet hozzáférni.

A rendezvényen olyan autós szimulátorokat is ki lehetett próbálni, amiken versenyzők is gyakorolnak, illetve a szellemi edukáció jegyében e-sport kompetencia felmérésre is volt lehetőség, illetve a nagyszínpadi műsort is úgy állították össze a szervezők, hogy ismert pszichológusok beszélgettek a játékvilág pszichés és szellemi hatásairól. E mellett a sportra is komoly hangsúlyt fektettek az EXPO-n.