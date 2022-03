– Fontos, hogy az épület ne csak folyamatosan karban legyen tartva, hanem meg is újuljon – mondta el Herczeg Tamás az átadót követően. – Most ennek a lépcsőfoka volt ez a háromütemű – az István király utcai iskolarész, a Petőfi utcai egység és a tornaterem kétszázmillió forint értékű felújítása. Azt se felejtsük el, hogy most is van bent egy pályázata a tankerületnek, ami a csorvási iskolai infrastruktúra további javulását szolgálja. Nem áll meg tehát az iskolai élet színvonalát javító átalakítások, felújítások, beruházások sora.