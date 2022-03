Bánki András tankerületi igazgató elmondta, hogy minden idők legnagyobb fejlesztését valósította meg 2,5 milliárd forint értékben a tankerületi központ a fenntartásában lévő köznevelési intézményekben az elmúlt időszakban. A Jankay általános iskolában 62 millió forintból a cseréppel együtt megújították a teljes tetőszerkezetet.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, hogy színvonalas munka zajlik a Jankay általános iskolában. Sportban, nyelvvizsga-eredményekben és továbbtanulási mutatókban egyaránt kiváló teljesítményt nyújtó diákok kerülnek ki az intézményből, amelyet emberléptékűnek nevezett, illetve ahol példaértékű a pedagógusok, a szülők és a gyerekek együttműködése.

Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, örülnek, hogy miután az önkormányzat energetikailag korszerűsítette az épületet, a tankerületi központ is fejlesztette, így még komfortosabb körülményeket teremtettek a jankays diákoknak és a pedagógusoknak egyaránt.

Tirjákné Prisztavok Ágnes igazgató hangsúlyozta, hogy a Jankay általános iskolában érzik a tankerületi központ és az önkormányzat támogatását is. A jégvirágos ablakok után most már érzik a melegséget is az épületben, ami jellemző a pedagógusok, a szülők és a diákok kapcsolatára is.

Az Andrássy gimnáziumban 55 millió forintból a tornateremnél cserélték a cserépfedést, felújították az emeleti mosdókat, illetve az ebédlőnél megújították a lapostetőt, javították a homlokzatot.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az Andrássy gimnázium kapcsán elmondta, a tanulmányi és a sporteredmények mellett a remek közösségi életre is büszkék lehetnek a középiskolában, amit a Békés megyei középfokú oktatás zászlóshajójának nevezett. Kiemelte: a kormány 90 millió forintot adott az önkormányzatnak, hogy megtervezze az intézmény vadonatúj tornatermének építését.

Nagy Ferenc alpolgármester szerint az Andrássy gimnázium jól példázza, hogy a város miért régiós központ a középfokú oktatásban, hiszen a középiskolába járók fele nem békéscsabai. 2025-re elkészülhet a vadonatúj tornaterem, ha a kivitelezéshez szükséges forrás is rendelkezésre áll majd.

Szabó László igazgató elmondta, több évtizedes álom, hogy rendbe tegyék a sportinfrastruktúrát az Andrássy gimnáziumban. A tervezett tornaterem kapcsán kiemelte, a diákok és a pedagógusok olyan impozáns eredményekkel büszkélkedhetnek, amelyek alapján megérdemel az intézmény egy mindennapos testnevelést kiszolgáló, további sikeret hozó beruházást.