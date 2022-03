A természetvédelmi őrszolgálatvezető elárulta, a jávorszarvasok természetes élőhelyükön – az erdős tundra és a folyók menti nagy mocsaraknál – egyedül töltik napjaikat, tehát magányos állatok, melyek csupán a párzáskor keresik fel egymást. A borjak viszont mintegy két éves korukig az anyjukkal maradnak. Ugyan a tehén nem táplálja már őket néhány hónapos koruk után, de felkészíti őket a szabad életre, így a természetben még sokáig együtt mozognak.

Czifrák Gábor hangsúlyozta, elsősorban azért hoztak két jávorszarvast a Körösvölgyi Állatparkba, hogy kevésbé legyen nagy törés az állatnak a költözés és az anyjától való elválasztás. Ugyanakkor mivel különböző neműek, így várható a jövőben jávorszarvas szaporulat is Szarvason, hiszen egy állatparkban vagy kertben is könnyen szaporodó emlősről van szó. Hozzátette, ugyan testvérek, de ennek nincs jelentősége a vadállatoknál a szaporulatban.

Nem ritka esetükben az ikerborjú, és abból akár a hármas ellés sem, ami az őzön kívül más, nagyobb szarvasfélére, például a dámra vagy a gímre nem jellemző.

Kifejtette, a jávorszarvasok költöztetésére irányuló szervezés tavaly kezdődött meg és sok-sok levelezés előzte meg az állatok átadását. Hozzátette, egy hatalmas, 126 hektáros állatkertből érkeztek, amely minden körülményt, adottságot, jogosultságot és technikai felszereltséget megvizsgált Szarvason, mielőtt átadta a nemzeti parknak az állatokat.

A látogatók nevezhetik majd el az új lakókat

Czifrák Gábor a Körösvölgyi Állatpark jávorszarvasairól elárulta, csak egy rendkívül sok összetevős táplálékforrással tudják őket egészségben tartani. A lédús takarmányokat tekintve fogyasztanak fő komponensként káposztát, almát, répát és céklát, ami mellett abraktakarmányt is kapnak. Utóbbi egy speciális jávortápból – különböző gabonafélék őrleményéből – áll, amit a lengyel állatkertben is ettek, és lényegében annyit fogyasztanak a gyep- és a lucernaszénából egyszerre, amennyit akarnak. A fentiek mellet pedig az állatpark gondozói kedveskednek még a jávoroknak fűzfahajtásokkal is, ami nagyon kedves táplálék számukra.

Az új lakók első napjaikat a kifutójukhoz tartozó kezelőhelyiségben töltötték, ami a későbbiekben is egy biztos elvonulópont lesz számukra. Vasárnap óta ismerkednek a kifutójukkal, amelynek kerítésére sárga szalagot húztak végig, hogy biztosan időben észleljék a határaikat. Czifrák Gábor kifejtette, örömükre mindkét állat nyugodtan viselkedik, fokozatosan ismerkednek új területükkel. Nevük ugyan még nincs, azt később a látogatók adhatnak majd nekik.