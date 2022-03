Pakisztánban a dolgozó nők minden évben ezen a napon emlékeznek meg arról a folytonos harcról, melyet az őket megillető azonos jogokért vívnak az élet számos területén. Sok helyen ezt a napot a nők egyenlő jogaiért való küzdelemnek dedikálják. Például Lengyelországban is gyakoriak a feminista megmozdulások ezen a napon.

Kínában a hölgyek kapnak egy fél nap szabadságot, hogy jusson egy kis idejük magukra is. Sőt munkaadójuk sokszor még valamilyen apró figyelmességgel is meglepi őket.

Közép- és Kelet-Európában, köztük hazánkban is, szintén szokás, hogy az urak virággal és csokoládéval lepik meg az életükben jelenlevő hölgyeket. Elsősorban családtagjaikat és kollégáikat, de sokan gondolnak azokra a hölgyekre is, akikkel tudják, hogy aznap találkozni fognak, számukra is készülnek egy szál virággal.

Hazánkban is átalakuláson ment keresztül a nőnap

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált, és az eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnapot 1948-tól szovjet mintára március 8-án tartották meg. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.