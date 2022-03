A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az oltásra folyamatosan lehet időpontot foglalni. Ma délután, pénteken, és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon.

A koronavirus.gov.hu csütörtök reggeli adatai alapján 99-el nőtt a Békés megyei fertőzöttek száma, így a járvány kezdete óta ez a szám már 52588-ra emelkedett.

Márciusban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.