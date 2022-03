Feltöltötte a keletnémet csodát, és azonnal indult a helyszínre, ám az ő teherautója is elakadt. Hazament egy másikért, de nem járt sikerrel, hiába próbálta szakszerűen, kötelekkel felszerelve kimenekíteni a Samarát, a másik autója is becsúszott a bokrok közé. Jött a felmentő sereg az öccse személyében, egy ZIL-t vetettek be, de még így sem jártak szerencsével. A szovjet gyártmányú teherautó ugyanúgy a bokrok között végezte.

– Ránk sötétedett, mire nagy nehezen sikerült a pár autóját kihúznunk a havas bokrokból, persze mindenki nagyon elcsigázott állapotba került. A fiatalok hálásak voltak, elmesélték, hogy kígyósiak, libatöméssel foglalkoznak. Kérdezték, szeretjük-e a libamájat – tette hozzá a békéscsabai vállalkozó, akinek az idegenek azt ígérték, a megfeszített munkáért cserébe hoznak majd a finomságból.

– Maradni nem akartak, éhesek és fáradtak voltak, így fogták magukat és hazamentek. Mi meg az öcsémmel maradtunk, küzdöttünk tovább, aztán fény híján kénytelenek voltunk otthagyni az autóinkat. Másnap folytattuk, ahol abbahagytuk – elevenítette fel a részleteket Szaszák Ádám. Végül a hosszúra nyúlt mentőakció után a segítséget nyújtó két férfi autója is hazatérhetett. A libamájat azóta is várják, a megvendégelésből nem lett semmi.

– A párnak biztos születtek gyermekeik, talán már unokáik is vannak, mint nekünk, kíváncsi lennék, mi lett velük, emlékeznek-e még ránk és a kalandos elakadásukra – tűnődött a nagy családdal, termékeny életpályával büszkélkedő fuvarozó-vállalkozó, aki több mint negyven autót „koptatott el” az évek során.

Hozzátette, bizony, így harminc év múltán is nagyon szereti a libamájat, és semmilyen meghívásnak nem lenne elrontója.