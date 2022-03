Azt, hogy a 4444-es és a 4429-es számú utak korszerűsítése milyen munkálatokat igényel, Cserkúti András részletezte.



– Uniós maradványforrásból indul a 4444-es számú út felújítása, a kevermesi polgármesteri hivatal elöl Lőkösháza irányába. A kivitelezés során a szükséges mértékig pályaszerkezet-cserét hajtanak végre, valamint megerősítik az aszfaltburkolatot is – emelte ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója. Hozzátette, a 4429-es út munkálatainál a kevermesi csomópontból indulnak ki, szintén pályaszerkezet-csere, aszfaltburkolat-erősítés lesz napirenden. A szakasz egy része belterületi, a másik része külterületre esik, az ezeken lévő három pár buszöblöt is felújítják. Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok során útszűkületre, forgalomkorlátozásra, félpályás útlezárásra, valamit jelzőlámpás forgalomirányításra is kell számítani.



Mazán Attila, Almáskamarás polgármestere hangsúlyozta, Nagykamarással baráti kapcsolatot ápolnak, a két település közötti 1,6 kilométeres távolságot sokan nap mint nap megteszik munkába, iskolába járás miatt. Az útfelújítás óriási lehetőséget jelent, amiért hálásak a kormánynak és az államtitkárnak is. Pelle István nagykamarási polgármester megerősítette az elhangzottakat és kiemelte, a beruházásoktól sokat remélnek; ösztönözhetik a munkaerő-mobilitást és a gazdaság fejlődését is.

Az utazási idő is rövidülni fog

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program részeként összesen nyolc szakasz, azaz 9,7 kilométernyi út újul meg Békés megyében. A szakemberek rendezetté és biztonságosabbá teszik a 4444-es, a 4429-es és a 4438-as jelű utak csomópontját és közvetlen környezetét is. A felújítandó szakaszon elhelyezkedő két buszöbölpár is megújul, a peronok előtti szakaszon bazaltbeton burkolattal, a peronokon pedig taktilis elemekkel, és további egy új buszöböl is épül. Kicserélik a jelző- és útbaigazító táblákat, emellett új, tartós burkolati jeleket festenek fel. Egy szakaszon az árok tisztítását is elvégzik és új csőátereszt fektetnek le. Cserkúti András kiemelte, a beruházásoknak köszönhetően nő majd a forgalombiztonság, sőt az utazási időben is rövidülés lesz tapasztalható. A megújuló országos közút biztosítja majd a térségi központok, az óvodák, iskolák, munkahelyek, intézmények gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb elérését.