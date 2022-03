Gazdasági fórumot tartottak hétfőn Gyomaendrődön, a Határ Győző Városi Könyvtárban. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, a fórum előtt dr. György Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Gazdaságstratégiáért és Szabályozásért felelős államtitkárával két olyan céget – a Skylotec Hungary Kft.-t és a Gyomai Kner Nyoda Zrt.-t – látogattak meg a településen, amely nagyon komoly fejlesztéseket tervez a közeljövőben. Hozzátette, ezek sok gyomaendrődi embert foglalkoztatnak, ezért is örömteli, hogy tudnak fejlődni, van jövőképük és az, hogy a város támogatja őket.

Dankó Bélától megtudtuk, a céglátogatásra elkísérte őket Toldi Balázs polgármester is, akivel megnézték azt az ipari területet, ahol a jövendőbeli fejlesztések megvalósulhatnak. Utóbbiak véleménye szerint hozzájárulnak majd ahhoz, hogy mind Gyomaendrőd, mind pedig Magyarország gazdasága fejlődjön.

A gazdasági fejlődésről általánosságban elmondta, hogy minden közjónak ez az alapja, hiszen ahhoz, hogy bármilyen fejlesztést meg lehessen valósítani, szükséges annak jó teljesítménye. Hozzátette, az elmúlt időszakban sokat léptünk előre ezen a területen, 2021-ben például 7 százalékos növekedést mutatott a gazdaság hazánkban, és a beruházási ráta is 20-ról 27 százalékra nőtt.

Mindez azt eredményezte, hogy újra lehetett adókat csökkenteni, támogatásokat adni az emberekre, és például Békés megyében olyan fontos fejlődések valósulhattak meg, mint az M44-es autóút építése, ráadásul hazai forrásból.

– Véleményem szerint egy szép időszak elé nézünk, hiszen ha azt vizsgáljuk, hogy milyen támogatások érkeznek Békés megyébe, akkor folyamatosan növekvő, szép számokat láthatunk – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

A 2. számú választókerületbe ugyanis az új fejlesztési ciklus forrásaival együtt meghaladta a 99 milliárd forintot a térségben érkező összeg. Hozzátette, mivel vidéki térségben vagyunk, így fontos az, hogy a vidékfejlesztési források is a következő időszakban nagy mennyiségben állnak majd rendelkezésre, szám szerint 7537 milliárd forint, ami sokat lendít majd Békés megye gazdaságán is.

Végül elmondta, bízik abban, hogy a fent említett források megteremtik arra a lehetőséget, hogy még több embert tudjanak Békés megyében tartani, sőt, vissza is tudjanak csábítani a térségbe olyan embereket, akik korábban elmentek.

Dr. György László elmondta, a kormány csupán azon területeknek és vállalkozásoknak tud segíteni, melyeknek van jövőképük. Azokat a településeket és vállalkozásokat pedig szerencsésnek tartja, amik Gyomaendrőd környékén, illetve a településen vannak, ugyanis itt jártában azt tapasztalta, hogy Dankó Bélának, Toldi Balázsnak és a velük együtt meglátogatott vállalkozásoknak is van elképzelésük a jövőről. Hiszen a Kner Nyomda most 140 éves Gyomaendrődön, és megvan az elképzelése arról, hogy átköltözve abba a 12 hektáros Ipari Parkban, amit meglátogattak a fórum előtt, tovább bővítse a tevékenységét, és a mostani mintegy 150 fős foglalkoztatást akár meg is duplázza.

Az államtitkár kifejtette, több olyan vállalkozás is van Békés megyében, amely már most is a munkaerő szűkösségére panaszkodik. Hozzátette, épp azért alakították át a szakképzési és felnőttképzési rendszereket, hogy minél több munkavállalót segítsenek bekerülni a magyar munkaerőpiacra, és akinek még nincs munkája, annak is segítsenek találni, valamint azért, hogy megnyerjék a 2020-as és a 2030-as évtizedeket.

Utóbbi pedig csupán úgy lehetséges a gazdaság tekintetében, ha az eddig létrehozott munkahelyeket még inkább megerősítik. Ez akkor sikerülhet, ha a vállalkozások szervezettebben dolgoznak, amihez a kormány ad nekik támogatást.

Dr. György László hangsúlyozta, hálásak a magyar vállalkozóknak a koronavírus időszakában nyújtott karakterükért, ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy munkaerőt bocsátottak volna el nagy számban, inkább megőriztek, akit és amit csak lehetett.

Ehhez kaptak támogatást is a kormánytól. Végül elmondta, Békés megyében 960 vállalkozást támogattak több mint 50 milliárd forinttal az elmúlt két évben, ami kiemelkedő Magyarországon belül, hiszen az egész országot tekintve 20 megyében összesen 18 ezer vállalkozást segítettek.

Kiemelte, ez a megye azon területek közé tartozik, ahol az ipart még tovább lehet fejleszteni annak érdekében, hogy felzárkózzon Nyugat-Magyarország színvonalára, vagy akár a szomszédjait tekintve Bács-Kiskun megye színvonalára, ahol a Mercedes-Benz meghúzta a gazdaságot. Itt pedig azt látja, hogy az Airbus Gyulára települése, tehát a védelmiipari, repülőgépipari és járműipari kapacitások régióba érkezése újabb lehetőséget nyújtanak a Békés megyében élőknek.