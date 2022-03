Erdős Norbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár visszatekintett arra az időszakra, amikor 2010 és 2014 között kormánymegbízott volt.

– A megyében elsőként két kormányablak nyitott ki, Békéscsabán és Orosházán. Akkor is szívemen viseltem a város sorsát, ahogy most is – mondta köszöntőjében. Méltatta a majd 50 millió forintos beruházás jelentőségét, részletezte a kivitelezés során elvégzett energetikai fejlesztést. Hozzátette, az ott dolgozók munkakörülményeit és az oda betérők kényelmét egyaránt szolgálja a projekt.

Takács Árpád kormánymegbízott elöljáróban azokról a beruházásokról szólt, amelyeket az elmúlt években valósítottak meg EU-s és magyar forrásokból. Ezek közé tartozik a szarvasi járási hivatal, Füzesgyarmaton, Mezőhegyesen a kormányablak, agrárudvar, foglalkoztatási épületek felújítása.

Úgy fogalmazott: a foglalkoztatás mindig aktuális kérdés. Folyamatosan jelen volt a munkanélküliség, amit az Orbán-kormány egyharmadára csökkentett. A kormányzati elképzelést – legyen egymillió új munkahely – sikerült megvalósítani, de jelen van a munkaerőhiány is. E kettőt együtt kell kezelni.

– Igyekszünk a közigazgatáson belül az infrastruktúrát vidéken közelebb vinni az emberekhez. A foglalkoztatási szakterületen lévők nem csak hivatalnokok, hanem harcosokká is váltak – utalt a kormánymegbízott a járvány okozta kihívásokra. Emlékeztetett, a regisztrált álláskeresők számát is befolyásolta a vírushelyzet, gazdasági akciótervekkel kellett a munkaadók és a munkavállalók érdekében meghozni az intézkedéseket. Ezek után az orosházi járás eredményeire hívta fel a hallgatóság figyelmét Takács Árpád.

– Az itt dolgozók jól helyt álltak. Sikerült a gazdaságot oly módon újraindítani, hogy az a kormányzati célkitűzés, miszerint annyi munkahelyet hozzunk létre, amennyit a vírus tönkre tett, megvalósult. 2022 elejére stabilizálódtunk, a regisztrált álláskeresői szám visszaállt a korábbi szintre. A munka nem áll meg – tette hozzá a kormánymegbízott.