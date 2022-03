Ezzel egyébként ebben a kategóriában nem sok megálló büszkélkedhet: a pécsi autóbusz-állomás és a budapesti Népliget pályaudvar ezüst, a kalocsai állomás pedig bronz minősítést érdemelt ki. Megyénkből a szervezet honlapján a békési, a békéscsabai, a gyulai, a mezőkovácsházi, az orosházi és a szarvasi autóbusz-állomások szerepelnek. A megyeszékhely pályaudvarának felmérése például tavaly októberben történt, a részletes leírás kitér az épületszintekre, a főbejárat megközelítésére, miközben meg­jegyzi: „A szintek között egy lift biztosítaná az átjárást, de üzemen kívül van.

Ezen kívül több lépcső és egy rámpa biztosítja a közlekedést. Akadálymentes lift üzemel a vasútállomáson, ha szükséges, azzal is át lehet jutni a szintek között, de ehhez a vasútállomásra be kell menni. A pályaudvar könnyen megközelíthető, a gyalogút szilárd, egyenletes felületű a burkolat a környező burkolt felülettől kiemelve, kerekesszékkel járható lehajtóval.” A leírás fotókkal gazdagon dokumentált, mely arra is kiterjed, hogy milyen fizetési lehetőségek vannak, sőt a bankkártyaterminál magasságát is közli.



Magasabb színvonalú kiszolgálást biztosítanak az új buszok

A Volánbusz a mindennapokban és fejlesztései során egyaránt arra törekszik, hogy a speciális igényű utasok is igénybe vehessék szolgáltatásait. A helyi járatokban közlekedő autóbuszok 80, míg a helyközi járatokban közlekedő autóbuszok 43 százaléka alacsony padlós vagy alacsony belépésű, így a fedélzet kialakításának és a felszállást lehetővé tévő rámpának köszönhetően kerekesszékkel vagy babakocsival is könnyen igénybe vehetők. Pafféri Zoltán, a Volánbusz elnök-vezérigazgatója nemrégiben Békéscsabán az új alacsony belépésű, akadálymentes kialakítású, szóló kivitelű Volvo-buszok átadásán elárulta, Békés megyébe tavaly öt MAN Lion’s City GL A23 csuklós autóbusz, valamint tíz Credobus Econell 12 és hét Credobus Inovell 12 típusú szóló autóbusz került, így a helyközi járműállomány mintegy 12,5 százaléka megújult, a teljes flotta átlagéletkora pedig 14,7-ről 12 évre csökkent. – A most átadott három új járművel együtt 2018 óta már 43 új autóbusz biztosítja a magasabb színvonalú kiszolgálást a Békés megyében élők számára – tette hozzá.