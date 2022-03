Keresztek 21 órája

Felkutatta és megírta a bucsai települések sorsát

Keresztek címmel a napokban mutatták be azt a helytörténeti, életrajzi, háborús visszaemlékezéseket is tartalmazó kiadvány a helyi közösségi házban, amely a Bucsa elnevezésű településeket, köztük a Kijev melletti Bucsát is leírja, ismerteti.

Az eseményen Dankó Béla országgyűlési képviselő is részt vett, akinek a szerző mindegyik kötetből egy-egy tiszteletpéldányt adott át /Fotó: B. O./

– Sajnos ezt a települést lebombázták; amikor írtam és nyomdába került az anyag, akkor még nem volt szó az orosz-ukrán háborúról – jegyezte meg a szerző. Biró Endre lelkesen kutatja, gyűjti a helyi történelmet, hagyományokat, emlékeket, még egy látogatható, helytörténeti múzeumot is létrehozott a faluban; a könyvvel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: a bemutatott szemelvények egy-egy ember sorsát is elénk tárja s elolvasásakor megtapasztalhatjuk a problémáik megoldását, vagy éppen csak a „keresztjük" elviselésének pillanatnyi epizódjait.A tavaszváró nyugdíjas találkozóval egybekötött eseményen a tavaly megjelent, A népi és polgári építészet Békés megyében valamint a Bucsatelep 1901-1940 című könyvek is bemutatásra kerültek a közönség számára. A szerző felvétele





