Az intézmény történetének folytatását jelenti az alapkő letétele – fogalmazott a helyszínen tartott ünnepségen Eszenyiné Fábián Ildikó, a Zsadányi Református Általános Iskola igazgatója. Hozzátette, régi vágya az intézménynek, hogy saját ebédlővel, tágas tornateremmel, modern szaktantermekkel rendelkezzen, és mindez a közeljövőben megvalósul. A faluban emelkedik a gyerekek száma, a tanulók egészséges, biztonságos környezetben fejlődhetnek majd.

Gyermekekről szóló bibliai történeteket osztott meg dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, hangsúlyozva, a kicsik azok, akik örömkönnyeket tudnak csalni a nagyok szemébe. Kiemelte, olyan gyerekeket oktatnak, nevelnek Zsadányban, akik tisztában lesznek azzal, hogy mi is az ember: nem minden, de nem is semmi, hanem olyan lény, akire Isten gondot visel. Aláhúzta: bármerre is tart a világ, az ember Isten segítségére szorul, és támogatást kap tőle.

Példaértékűnek nevezte dr. Kovács József országgyűlési képviselő, hogy mi mindent tett és tesz le az asztalra a református egyház Békés megyében, így Zsadányban is. Fontosnak mondta az egyház jelenlétét az oktatásban, a nevelésben, amelyek az egyház révén biztos kezekben vannak.

Dudás Árpád, Eszenyiné Fábián Ildikó, Demeter Ottó, dr. Fekete Károly és dr. Kovács József közösen helyezte el a református általános iskolánál az időkapszulát tegnap délután /Fotó: Lehoczky Péter/

Dudás Árpád polgármester emlékeztetett, az önkormányzat 2012-ben adta át a helyi református egyházközség fenntartásába az általános iskolát, ami megfelelő döntésnek bizonyult. Úgy véli, az intézményben magas színvonalú munka folyik, a fejlesztéssel pedig felteszik erre a koronát.

A helyi református bölcsődét 250 millió forintból bővítették és újították fel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében – mondta a helyszínen tartott ünnepségen Demeter Ottó esperes, zsadányi református lelkész. Hangsúlyozta: minden lehetséges annak, aki hisz. A 19 éves zsadányi szolgálata alatt megtapasztalta, hogy a Krisztusban való hitben ott van a csoda és az erő egyaránt. Elmondta: olyan intézmény született a faluban, amilyenre egy város is büszke lenne.

Új szárnnyal bővítették a meglévő épületet, amelyben helyet kapott a négy csoportszoba és mellette számos kiszolgáló helyiség, ezzel összességében 28-ra növelték a férőhelyek számát. Továbbá játszóudvart, fedett teraszokat alakítottak ki. A meglévő épületrészt is korszerűsítették, abban szintén több helyiség, például iroda lelt otthonra. A munkálatok 2020 végén indultak, a műszaki átadás-átvétel a napokban zárult, most zajlik a használatbavételi engedélyezési eljárás.

Folytatódhat a bicikliút-építés

Több önkormányzati beruházást is átadtak csütörtökön Zsadányban ünnepélyes keretek között. Egy 80 millió forintos fejlesztés során korszerűsítették és bővítették a csapadékvizet elvezető rendszereket. Összesen mintegy 1800 méteren avatkoztak be, a munkálatok érintették a Lengyel Ferenc, a Szondy, az Arany János és a Petőfi utcákat, illetve szivattyúállást is telepítettek.

Egy összesen csaknem 120 millió forintos beruházás keretében bicikliutat építenek a Béke utcában, egyrészt a sportpálya és a Zrínyi utca, másrészt az óvoda és a Petőfi utca között. Az immár elkészült szakaszt ugyancsak átadták csütörtökön. A Magyar Falu Programban nyert forrás révén pedig folytatódhat a kerékpárút-építés a Béke utcában, a Petőfi és a Vörösmarty utcák között.

Dudás Árpád polgármester elmondta, a Magyar Falu Program keretében 14,7 millió forintot nyertek el kommunális eszköz beszerzésére. Az így vásárolt kisteherautó és traktorra szerelhető karos szárzúzó nagyban segíti majd az önkormányzati feladatok ellátását.