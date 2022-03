– 2017 decemberében elkészültek az ingatlanok, és az igénylő fiatalok be is költözhettek a házakba – folytatta a gondolatot a településvezető. Hozzátette, a két új lakás átadásával ugyanakkor sem sikerült kielégíteni az akkor felmerülő igényeket, ezért 2018-ban újabb négy lakás kivitelezése kezdődött meg melyeket 2020-ban adtak át. A lakásokat átadás után, a terveknek megfelelően fiatal párok foglalhatták el, és jelenleg is lakják azokat.