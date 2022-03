A gyönyörű aranykoszorút, egy különleges fényképalbumot és Erkel Ferenc karmesteri pálcájának faragott, elefántcsontból készült díszfogantyúját a gyulai kiállítóhelyeket működtető Erkel Ferenc nonprofit kft. két történész szakembere, Szappanos Gábor és Cseresznyés János vitte csütörtökön a fővárosba, a Magyar Állami Operaházba. Ezeket a tárgyakat a palota Vörös Szalonjában, egy kamarakiállításon tekinthetik meg március végéig a látogatók.

Mint azt Szappanos Gábortól megtudtuk, a 14 karátos színaranyból készült, gyémántokkal ékesített babérkoszorút 1888-ban adományozta a nemzet Erkel Ferencnek ötvenéves karmesteri jubileumára.

A különleges tárgyat Bartsch Gusztáv ötvösmester készítette, és 1907-ben Erkel Rezső hagyta a múzeumra, ami kalandos körülmények között a második világháborút is átvészelte, így az aranykoszorú nemcsak pénzben kifejezhetetlen értéke miatt, de még a története okán is különleges. A városi legenda szerint a gyulai múzeum értékes tárgyait a város 1944-es szovjet megszállásakor a városházára menekítették.

Bár a szovjet katonák a páncélszekrényt felfeszítették, s annak tartalmát magukkal vitték. A színarany koszorút tartalmazó cipősdobozhoz azonban – amely nem fért be a trezorba, emiatt azt a páncélszekrény tetejére rakták – nem nyúltak a katonák. Az ócska skatulya fel sem tűnt a megszállóknak, a hallatlanul értékes ereklye így maradt meg érintetlenül a gyulai múzeum tulajdonában.

Szappanos Gábor elmondta, a koszorú egyébként több mint fél kiló színaranyból készült, és ahogy írtuk, értéke felbecsülhetetlen. A különleges tárgyat 30 millió forintra biztosították. Sokáig egy bank trezorjában őrizték, néhány éve az Almásy-kastély időszaki kiállításában láthatták az érdeklődők, majd átkerült a zeneszerző gyulai szülőházában, az Erkel Emlékházban kialakított kiállítás tárgyai közé.

A csütörtöki alkalom apropóján a koszorúhoz egy különleges dobozt készített Bíró Bertold könyvkötő igazi bőrkötéssel, amit 19. századi kapcsokkal ékesített, illetve a doboz lábai is ugyanebből az időszakból származó alapanyagokból készültek.

Áprilistól egyébként az aranykoszorú vándorútra kel, hiszen a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége kezdeményezésére, a Magyar Géniusz Program keretében, hat vidéki város múzeuma tárhatja látogatói elé. Ezt követően tér majd vissza Gyulára.

Fényképalbum és díszfogantyú is megtekinthető

Szintén megtekintheti az Operaház közönsége azt az 1874-ből származó díszes fényképalbumot, amelyet a zeneszerző Hunyadi László című operája bemutatójának 30. évfordulóján, a 200. előadás emlékére kapott a Nemzeti Színháztól – mondta el lapunknak Szappanos Gábor. Mint kifejtette, a harmadik műtárgy pedig Erkel karmesteri pálcájának faragott, elefántcsontból készült díszfogantyúja. A tárgy nagyon érdekes távol-keleti motívumokkal díszített, jelenleg is kutatják.

Március 12-én gálakoncerttel, a következő két napon pedig Erkel Hunyadi László című operájának ősváltozatával, valamint MacMillan Mayerling című balettjével ünnepli az Opera, hogy csaknem öt év után ismét felgördülhet a függöny a felújított Andrássy úti Ybl-palotában. A nagyközönség március 15-től látogatói túrákon is megismerkedhet a felújított Operaházzal. Az események felvezetéseként március 11-én és 12-én diákpremiereket is tart a dalszínház. Úgy tudjuk, hogy Gyuláról is többen látogatnak majd el a programokra.