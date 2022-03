A létrejött megállapodásoknak köszönhetően január elsejétől visszamenőleg az Alföldvíz Zrt. mintegy ezerkétszáz dolgozójának bére a többségi állami tulajdonú vízművek munkatársai jövedelméhez igazodik majd. A szakszervezeti tagság az ülésen egyhavi póttagdíját ajánlotta fel kárpátaljai menekültek megsegítésére.

Herczeg Tamás elmondta, az Alföldvíz integrációjával a cég része lesz a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, ami egyéb területen is forrásbővülést jelent majd. Olyan európai uniós pályázati pénzek érkezhetnek Békéscsabára, illetve a megye más településeire is, amihez csak állam többségi tulajdonban lévő cégek juthatnak hozzá. Ezek a támogatások az ivóvíz- és szennyvízhálózat rekonstrukcióját segíthetik. A békéscsabai önkormányzatnak a Nemzeti Vízművek Zrt-vel kötött megállapodása lehetőséget biztosít az ivóvízhálózat bővítésére is. Herczeg Tamás kérdésünkre elmondta, ennek várhatóan az első lépése, hogy a Kenderföldeken építik ki az ivóvízvezetéket.

Az országgyűlési képviselő ugyancsak fontos eredménynek nevezte, hogy az Alföldvíz központja Békéscsabán marad, és a nem terveznek létszámleépítést.