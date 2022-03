Március 15-e maga a politika – folytatta. Beszélt az ukrán-orosz háború kapcsán arról, hogy el kell ítélni az agressziót, hogy most hazánk biztonsága, békéje a tét, hogy a mostani tavasz is a felelősség, a megfontoltság ideje. Most is azt kívánhatjuk, amit 174 éve, hogy biztonságban és jólétben élhessünk, és ezt összefogással sikerre vihetjük. Kiemelte: nemcsak azért tartozunk felelősséggel, ami van, hanem az iránt is, ami lehet és lesz.

Az ellenzéki pártok vezetői egységben emlékeztek hétfőn a Kossuth téren Békéscsabán. Közösen hajtottak fejet a bátrak előtt, akik kiálltak a szabadságért és egyenlőségért – írták az Egységben Magyarország nevében közleményükben az ellenzéki pártok.