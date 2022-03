A folyamatos munka, a megújulás jellemző a településen, erről Erdős Norbert államtitkár, Lustyikné dr. Papp Anikó, a járási hivatal vezetője, valamint a térség polgármesterei is meggyőződhettek, amikor elindultak megtekinteni a megnyert támogatásokból elkészült fejlesztéseket, felújításokat. Varga Pál polgármester büszkén mutatta az első helyszínen, az egészségházban tapasztalható változásokat, a modern várót, az új bútorokkal felszerelt rendelőket, valamint azt a korszerű eszközparkot, amivel a betegellátás a kor követelményeinek megfelelő szinten működhet. A fogorvosi rendelőben már a jövő elképzeléseiről is szó volt, a még hiányzó röntgenről.

A közeli utcáig elsétálva, megálltak a már hét éve bezárt iskola épületénél, ahol a tervekről is szót ejtett a polgármester. Az önkormányzat továbbra is azért dolgozik, legyen iskolája a falunak. A szomszédos óvoda szépen parkosított, új játékelemekkel felszerelt épületénél az intézmény fejlesztéséről is beszámolt Varga Pál, kiemelve, hogy a gyermeklétszám nő, jelenleg 23 óvodásuk van a külterületről, s még Kaszaperről is járnak hozzájuk gyerekek. A szomszédos telket megvették. Újabb terveik vannak.



Az önkormányzati kerékpárút – amely szintén e nyolc beruházás egyike – vezet a település határáig, ahol a temetőben, az elkészült ravatalozó felújításának a végeredményéről győződhettek meg a bejáráson résztvevők.

A Magyar Falu Program jóvoltából a művelődési házra, annak kiszolgáló egységeire, modernizálásukra is komoly forrásokat fordíthatott Kardoskút. A közösségi programokra szintén nyert támogatást az önkormányzat.



– Amit itt láttam, az arról szól, amiben a magyar kormány gondolkodik: a falvak és a kistelepülések megerősítésében. Öröm volt hallani, hogy nő a gyermeklétszám. Varga Pál pedig jogosan gondolkodik abban, hogy akár iskola is indulhatna. Ennek első lépése az óvodafejlesztés megtörtént. Továbbá a minden korosztályt kiszolgáló közösségi házukra is büszkék lehetnek a kardoskútiak. És mi fontos még az itt élőknek? – a kérdésre a válasz, a Kardoskút-Orosháza közötti kerékpárút. Két fél kell hozzá – fogalmazott Erdős Norbert, arra utalva, hogy az orosházi önkormányzat részéről is helyben elhangzott erre vonatkozóan egy megerősítés.

A jövő is a fejlesztésekről szól



– A pályázatok megírása, elnyerése, megvalósítása, elszámolása, a jövőben való gazdaságos üzemeltetése is feladatunk. Az itt élők legnagyobb hasznára, örömére és elégedettségére – összegezte a projekteket Varga Pál, majd megemlékezett azokról a kivitelezésben részt vett szakemberekről, akiket elveszítettek. A jövőről szólva a polgármester elmondta, milliárdos nagyságrendű fejlesztésekhez jutott Kardoskút. Nem mind önkormányzati, hanem a gazdaságot érintő beruházások.



– Ezek a településünk méretéhez képest óriási léptékű fejlesztések nem csak Kardoskútnak, hanem a térségnek is.

Hogyan újult és szépült meg az a település, ahol beérett az a sok-sok munka, ami az itt élőket és a települést dicséri - erre láttunk jó példát azon a sétán, ahol részt vehettünk - e szavakkal méltatta a látottakat és a kardoskúti önkormányzat által befejezett beruházások átadására szervezett rendhagyó programot Lustyikné dr. Papp Anikó, a járási hivatal vezetője.



- Olyan fejlesztéseket láttunk, ami az itt lakók igényeit, szükségleteit elégíti ki. Valamennyi beruházás a település népességmegtartó erejének a fokozását, a vidék fejlesztését, a családok támogatását szolgálja.



- Bár Kardoskút az orosházi járásban lélekszámát tekintve a legkisebb, de gazdasági ereje, természeti adottságai, látványosságai, hagyományai tekintetében képes felvenni a versenyt a nagyobb településekkel - fogalmazott a hivatalvezető az ünnepségen.