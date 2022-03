Dankó Béla kifejtette, öröm számára, hogy ismét egy színvonalas gasztronómiai rendezvényre érkezett Szarvasra, ahol ínycsiklandó illatok és jó hangulat fogadta. Hozzátette, a gasztronómia egy rendkívül fontos része a vidék életének, amelynek hagyományait őrizi kell. Hangsúlyozta,

lényeges, hogy mindig minőségi ételeket fogyasszunk, amire a legjobb hely a vidék, ahol az emberek maguknak és egymásnak termelik meg az alapanyagot. Olyat, amiből ízletes és egészséges ételek készülnek. A fesztiválon is ilyeneket kóstolhatnak a látogatók.

Az eseményen dr. Szabó Balázs, a Magyarok Kenyere program projektvezetője elmondta, a fesztiválon készült ételek kiváló kísérője a kenyér, ami már önmagában összekapcsolja ezt a programot a Magyarok Kenyerével. Továbbá mindkettőnél egyaránt jelen van a hagyomány és az innováció, hiszen a gasztronómia a hagyományokból táplálkozik, de folyamatosan megújul, ami biztosítja a magyar konyha tovább élését.

Köszöntője után Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének elnöke és Babák Mihály polgármester tiszteletbeli Szarvasi Gazda címet adományozott dr. Szabó Balázsnak sok éves jó együttműködésük kapcsán.

Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri elnöke elmondta, érezve a színpadon is a sütő-főző csapatoktól áradó fantasztikus illatokat úgy érzi, hogy neki már nem kell tanácsokat adnia a versenyzőknek. Hiszen tapasztalt ételkészítőkről van szó, akik felkészültek, ráadásul nem ma találkoztak először sem egymással, sem a készülő ételekkel. Az értékelésről elmondta, keretében nézték a terítést, a hangulatot, az ételek készítésének elemeit, és természetesen meghatározóak voltak az ízek, valamint a tálalás is.

Babák Mihály kifejtette, a szarvasiak szeretnek jókat enni, szórakozni, és mindig jókedvűek lenni, amire az Idényzáró Csülök, Köröm Sütő - Főző Fesztivál egy tökéletes alkalom. Hozzátette, a város lakói nem csupán jól főznek, hanem számos élelmiszert termelnek is, amitől még lényegesebb a gasztronómia kérdése és hagyományainak ápolása Szarvason. Végül elmondta, öröm számukra a fesztivál napja, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ma is vannak rászorulók, és fontos, hogy segítsük őket. A határ túloldalán pedig, ahogy most háború zajlik, mieink és testvéreink is élnek, akik számíthatnak a szarvasiakra.

Az Ótelekről érkezett csapat tagja Fekete Szilvia elmondta, nagyon jó illatok fogadták a fesztiválra érkezve, amit egy nagyon jól szervezett, színvonalas programnak lát, ezért hírét viszi otthonába, hogy lemásolhassák.