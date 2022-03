Ribárszki Péter polgármester elmondta, ahhoz, hogy a város fiataljai bátran vállaljanak gyermeket az kell, hogy legyen helyben megfelelő bölcsőde, óvoda és iskola. A beruházásról elmondta, annak köszönhetően immár 40 kisgyermeket tud fogadni a bölcsőde, amely 2011-ben még két csoport szobával és 26 férőhellyel nyitotta meg kapuit. A gyermekszületések száma azonban nőtt a településen, így a férőhelyek kevésnek bizonyultak, és időszerűvé vált egy új csoportszobát tartalmazó szárny megépítése. Ez egy TOP-os pályázat jóvoltából valósult meg, mintegy 137 millió forintból.

Maga a szárny 50 négyzetméter alapterületű és 14 kisgyermek befogadására alkalmas és négy új munkaerőt foglalkoztat majd. Tartalmaz csoportszobát és egyéb kiszolgáló helyiségeket, valamit épült hozzá egy félig fedett terasz, illetve egy komplett játszóudvar is. Végül Ribárszki Péter bejelentette, az átadó napján értesült arról, hogy a bölcsőde mellett található óvoda fejlesztésére beadott pályázatuk is nyertes lett, így azt mintegy 200 millió forintból bővíthetik.

Bölcsődét bővítettek Kondoroson /Fotó: Vásári Erzsébet/

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a kondorosi bölcsőde felújítása a családokat szolgálja, ugyanakkor párosul az új munkahelyek létrejöttével is. Hiszen a gyermekvállaláshoz a szülők lakóhelyén található oktatás-neveléssel foglalkozó intézményrendszernek is alkalmasnak kell lennie. Ha pedig több gyermek születik, akkor a bölcsődéket és óvodákat bővíteni kell, ami nagy örömére valósult meg most Kondoroson, mert ez egyben a település bővülését is jelenti, illetve nagyobb esélyt ad a fiatalok helyben maradására.

Horcsák István intézményvezető kifejtette, a bölcsőde fejlesztésével egy olyan környezetet akartak teremteni a kondorosi gyermekeknek, ami élhető és minden igényt kielégítő. A kialakításnál és a berendezésnél is gyerek fejjel gondolkoztak, így meglátása szerint a hozzájuk betérő gyermek második otthonának érezheti majd a Többsincs Bölcsődét, amely a harmonikus fejlődést szolgálja.

Takács Árpád kormánymegbízott, Ribárszki Péter polgármester, Fülöp Attila államtitkár /Fotó: Vásári Erzsébet/

Fülöp Attila, Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára elmondta, a kondorosi és minden egyéb bölcsőde átadó napnak jelmondata véleménye szerint a „Biztonság és jövő, jövő és biztonság”. Azért a jövő, mert a gyermekeinkről szól, és azért a biztonság, mert minden szülő szeretné biztonságban tudni a gyermekét azokban az órákban is, amiket a bölcsődében tölt. Hozzátette, abban a Széchenyi 2020-as programban, amelyből a kondorosi bölcsőde fejlesztése is létrejött, annak keretében mintegy 111 milliárd forintból országszerte közel tízezer új bölcsődei férőhely valósult meg. Hangsúlyozta, ebből is érzékelhető, hogy a kormányzati ciklus legfontosabb vállalása, hogy megerősítse a családokat, a vidéket és új munkahelyeket hozzon létre.