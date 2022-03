Erdős Norbert államtitkár több helyszínen tett látogatást és vitt adományokat csütörtökön. Elkísérte Takács Árpád kormánymegbízott és Dávid Zoltán polgármester is. A felajánlott segítséget, a kapcsolatok koordinálását, a munkahelyekkel, a gyermekek ellátásával kapcsolatos intézkedéseket jó szívvel fogadták a családok.



Egy önzetlen magánszemély kertes családi házában él ezekben a napokban Szergej és felesége, Natasa, valamint látássérült lányuk, Júlia. Hozzájuk kopogtak be élelmiszer és tisztasági csomagokkal. A család 30 éve él Kárpátalján. Munkácsról menekültek el, ahol a háború kitörése előtt természetgyógyászattal foglalkoztak, az apa masszőr, a lány pedig egy keleti hangszert is megszólaltatott, elbűvölve hallgatóságát. Júlia elárulta, Magyarországon akart egyetemre járni, grafikus dizájnerként képzelte el a jövőjét, ám szembetegsége miatt a zene felé fordult.

A szerző felvételei

Meneküléskor nem tervezték a jövőt, elindultak és most nagyon hálásak, hogy befogadták őket. Azóta megtudták, hátrahagyott lakásukban a Kijevből menekülők élnek. Szergejék Orosházán is szeretnének segíteni másokon (szívesen felveszik más ukrán menekültekkel a kapcsolatot), akár masszőrként, akár azzal a hangszeres tudással, amivel lányuk rendelkezik. Erdős Norbert elmondta, mindenben partnerek, a kapcsolatot tartva segítenek a családnak a folytatásban is.



A gyopárosi munkásszállóra érve, a szikrázó napsütésben, az udvaron kicsi gyerekekkel találkoztunk. Ott is élnek a háború poklából menekült családok. Szinte kizárólag asszonyok és gyermekeik voltak az épületben. A szállón jelenleg harminckét Ukrajnából Magyarországra menekültnek biztosítanak elhelyezést.



– Olyan családok biztonságos lakhatása oldódik itt meg, akik úgy döntöttek, vagy utaznak majd tovább, vagy tervek nélkül egyelőre kivárnak, de készülnek haza, ha elcsitulnak a harcok. A másik tapasztalás: orosházi és a környező városok vállalatainál dolgozó ukrán munkások a családjaikat hozták Magyarországra, hogy biztonságban tudják őket – ezt már a helyszínen mondta Erdős Norbert, miután találkozott a Krímből, Kijevből, Zaporizzsjából, Ukrajna számos településéről elmenekültekkel.

A pici lány, Viktória csendben szemlélődött a szobájukban beszélgető felnőttek között. Anyukája, Anna és nagymamája, Olga könnyeiket törölgetve mesélték, hazavágynak. De nagyon hálásak a sok támogatásért, a figyelmességért, a lehetőségekért, amit Orosházán megtapasztalnak.



– Mindent megteszünk kormányzati segítséggel, a kormányhivatallal és az önkormányzattal közösen, hogy megkönnyítsük ezeknek az embereknek a mindennapjait. Ha maradnak, azért, ha indulnak tovább, akkor azért kell támogatnunk őket, hiszen szinte mindenüket hátrahagyva menekültek – reagált a családokkal való beszélgetés végén Erdős Norbert államtitkár.