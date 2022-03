– Folyamatosan nagyon nehéz sorsú emberekkel találkozunk. A legtöbben félelmükben indultak el, és hagyták hátra szinte mindenüket – nyilatkozta hírportálunknak Surman László. A békési székhelyű MPE OCM missziós igazgatója elmondta, akadtak olyanok, akik miután megszólalt a támadást jelző sziréna, azonnal úgy döntöttek, hogy nincs, nem lehet tovább maradásuk.

A családok közben szét is szakadtak, hiszen a férfiak nem jöhettek, ezért is találtak átmeneti szállásra Békésen is gyermekek és nők.

Surman László elmondta, az érkezők csak a legszükségesebb dolgaikat, vagy még azokat sem tudták bepakolni, így komoly kihívás az ellátásukat megoldani: – A legnagyobb szükség jelenleg élelmiszerre van, de ruhák, higiéniai, tisztálkodási szerek is sokat segítenek, ahogy a pénzadományok is, hiszen az érintettek gyógyszereinek kiváltása is nagy feladat a jelenlegi helyzetben – tette hozzá a missziós igazgató, akitől megtudtuk, hogy minden segítséget örömmel és szívesen fogadnak.

Fotók: Imre György

A Békésre érkezett két nagycsalád viszontagságos körülmények között jutott el a városba. Mindkét esetben Budapestig utaztak vonattal, ahol találkoztak az ott önkéntesként dolgozó Mohamed Fatimával. Fatima neve sokaknak lehet ismerős a magyar könnyűzenei életből, hiszen ő volt annak idején a Fekete Vonat együttes énekesnője, és szólókarrierje során is számos népszerű slágert jegyez. Az előadó több alkalommal járt már Békés megyében is az MPE OCM meghívására, kiváló kapcsolatot ápol Surman Lászlóval.

Így amikor a kárpátaljai menekültek megérkeztek a magyar fővárosba, és fogalmuk sem volt, hogy miként alakul a sorsuk, Fatima Surman Lászlótól kért segítséget.

Az első család szombaton vonattal jutott el Budapestről Békéscsabára, ahonnan Krizsanyik Győző, Nagy Jenő, Aarne Törmanen és Gavra Róbert fuvarozták őket a Jantyik utcai befogadópontra. Vasárnap azután ismét tízen érkeztek, őket a Babilon sori befogadóponton helyezték el. Az MPE OCM mindkét ingatlant azért vásárolta, hogy ott tanárok, pedagógusok számára szolgálati lakásokat alakítson ki, erre egyelőre nem nyílt lehetőségük, hiszen most a menekülteknek van szükségük lakhatásra.

– Jaj, Csillagom, legszívesebben már most mennénk haza. Az ember oda tartozik, ahol született, ahol az otthona van – mondta el hírportálunknak Pap Ilonka, aki családjával szombaton érkezett Békésre. Pedig – mint megtudtuk – nem volt könnyű életük. A szemétből gyűjtötték az üvegeket, a különböző palackokat, azt beváltották, és abból igyekeztek fenntartani magukat. Az asszony nagyon aggódik férje és fiúgyermekei miatt, akik Ukrajnában maradtak.

– Az uram ugyan jöhetett volna, már betöltötte a hatvanat, de nem akarta magára hagyni a fiúkat – tette hozzá az asszony, aki már azután is érdeklődött, hogy mit dolgozhatna.

A házából már mindent elhordtak

Ilonka Ukrajna távolabbi részéről, ahonnan már robbantások is voltak, lányáék Beregszászról keltek útnak. – Hat-hét napja indultunk, először nem engedtek át minket a határon, második kísérletre, egy másik átkelőn azonban már sikerrel jártunk – mondta hírportálunknak az asszony. – A határtól vonattal jöttünk, gyakorlatilag mindenünk ott maradt, szinte semmit nem hoztunk magunkkal. Az asszony kedden fotót is kapott arról, hogy a házából már elhordtak csaknem mindent, szinte semmi sincs már benne, ennek ellenére nagyon vágyik haza.

Ilonka elmondta, jól érzik magukat Békésen, nagyon sok segítséget kapnak, és hamarosan internetes kapcsolatot is biztosítanak számukra, hogy tarthassák a kapcsolatot az otthoniakkal. Ez utóbbi különösen sokat jelent számára, hiszen nagyon szeretné tudni, mi van az otthon maradottakkal.