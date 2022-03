Kriston Ákos a Magyar Földgáztároló Zrt elnök-vezérigazgatója elmondta, az utóbbi két évben 5 milliárd forint értékű fejlesztést eszközöltek. Új, energiahatékony, villamosmeghajtású kompresszor telepítésébe kezdtek és már idén üzemszerűen tárolhatják a beérkező földgázt.



– Az alapkőletétellel az üzem újabb mérföldkőhöz érkezett, a hidrogéntechnológiai rendszer kiépítésével új munkahelyeket teremtünk, az energiatárolásba belépve hosszú távú jövőképet kapunk – tette hozzá. Kriston Ákos kiemelte, az Akvamarin projekt eredményeként a többlet villamosenergia felhasználásával vízbontáson keresztül hidrogént állítanak elő, amit földgázzal keverve felhasználhatnak a saját gázzal működő berendezéseiken keresztül, jelentősen csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást. A meglévő infrastruktúra felhasználásával megteszik az első lépést a hidrogéntechnológia széleskörű elterjedése felé.

Kriston Ákos

– A beruházás több mint 3 milliárd forintnyi forrásból valósul meg; ebből több mint 2 milliárd forint az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal közös pályázatának köszönhető, míg a fennmaradó részt a Magyar Földgáztároló Zrt. önerőből biztosítja – mondta el, hozzátéve, a megrendelt technológiai berendezések érkezését várják, aztán indulhatnak a kivitelezési munkálatok.



Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, az eddigi sikereket társaságuk is magáénak érzi és az Akvamarin által kikövezett úton haladnak tovább. Hangsúlyozta, a hidrogén-földgáz elegynek a jövő energetikai világában nagyon fontos szerepe lesz, főleg, ha lehetővé válik a szállítása. A projektnek köszönhetően 600 ezer tonnányival csökkenhet hazánkban a szén-dioxid-kibocsátás.

Dr. Palkovics László,

Bertalan Zsolt, az MVM csoportszintű technológiai innovációs igazgatója hozzáfűzte, az energiaipar eddig nem tapasztalt sebességű átalakulása világszerte kihívások elé állítja az energetikai vállalatokat; innovációra, gyors reagálásra van szükség. Az MVM társaságcsoport nemzetközi szinten is kimagasló eredményekkel büszkélkedhet, 2030-ra pedig megkerülhetetlen szerepet vállalhat a karbonmentes hidrogén előállításában, a hidrogén befogadására alkalmas infrastruktúra üzemeltetésében és a versenyképes áron történő szolgáltatásában.



A hidrogéntechnológiával fellendülhet az a cél-, a cement- és a műtrágyaipar



Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kardoskúti beszédében hangsúlyozta, hazánk az elsők között volt az innovációhoz szükséges jogszabályi és stratégiai környezet megteremtésében. Elmondta, a hazai energiaigény megnőtt, a mennyiséget és a minőséget is emelni kell. Jelenleg fizetünk az energiatárolásért Szlovákiának, Ausztriának, ezen szeretne változtatni a kormány. A miniszter hangsúlyozta, a hidrogéntechnológiával rendbe hozható az a cél-, a cement- és a műtrágyaipar, sőt zöldíthető a közlekedés. Magyarország a hidrogéntárolásban kiemelkedő lehetőségekkel bír, ezért is komolyan meghatározza a jövőnket ez a projekt, amelynek kiteljesedéséhez a kormány továbbra is minden támogatást megad.