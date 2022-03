A Romániából érkező, ukrán háború elől menekülők a Tornya-Battonya határátkelőn rövid várakozás után jutnak át – tapasztalják a helyiek. Elmesélték, sok a moldáv rendszámú busz is, de a határátlépés után azok mennek tovább. Az autóval érkezők többször kérnek a battonyaiaktól segítséget angolul, orosz nyelven. Wifit, benzinkutakat, fizetős szálláshelyeket keresnek 1-2 éjszakára, majd az ő tervük is az, hogy eljussanak például Németországba. Ezt erősítette meg Boros Csaba polgármester és Balázsné Szabó Erzsébet, a művelődési ház vezetője, aki a menekülteknek indított gyűjtést is koordinálja.



– A battonyai boltok, benzinkutak, a határátkelő környéki fák hirdetményeket tartalmaznak, hogy a külföldről érkezők több nyelven tájékozódhassanak, hol, kitől, milyen segítséget kaphatnak – tudtuk meg az intézményvezetőtől.



Ahogy Tótkomlóson, itt is egy odesszai családot szállásoltak el szerda éjjel a művelődési házban. Kátya és Szerjózsa 3 gyermekével, valamint Zina, a nagymama Csehországba tart. Csütörtök reggel már csomagoltak, hálásan köszönték az élelmiszereket, a gyermekjátékokat a battonyaiaknak, amelyekből az útra is kaptak.