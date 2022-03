Kálmán Tibor, a házigazda Békés polgármestere elmondta, örömükre szolgál, hogy ismét városuk adhatott otthont az év sportolója és év embere díjátadónak. Mint elmondta, büszkék lehetünk azokra az eredményekre, amelyeket megyénk sportolói érnek el a különböző megmérettetéseken.

– Akik hétfőn elismeréseket vehettek át, mindannyian elviszik megyénk jó hírét, eredményeik segítenek abban, hogy büszke Békés megyeiek lehessünk – fogalmazott a városvezető.

Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője elmondta, negyvenöt éve döntöttek úgy lapunk akkori készítői, hogy díjazzák az előző esztendőben kiváló eredményeket elért sportolókat és edzőiket.

Pocsaji Richárd: a voksolás minden évben megmutatja, hogy megyénk milyen sokszínű, hány értékes ember él itt.

– Azóta rengeteg minden változott körülöttünk. Az a célkitűzés azonban változatlan maradt, hogy elismerjük azokat, akik teljesítményükkel az országba és a határokon túlra elvitték Békés megye jó hírét – tette hozzá Pocsaji Richárd, aki kiemelte, a tavalyi esztendő, a járványhelyzet okozta nehézségek közepette még inkább felértékelődtek a kimagasló teljesítmények, hiszen a pandémia miatt az sem volt biztos, hogy befejeződik az adott versenysorozat vagy bajnokság.

Az év legjobb Békés megyei sportolóinak személyéről ezúttal egy ötventagú­ szakmai zsűri döntése alapján alakult ki a végső sorrend. Az év embere szavazással kapcsolatban Pocsaji Richárd kifejtette, a voksolás minden évben megmutatja, hogy megyénk milyen sokszínű, hány értékes ember él itt.

– A szavazás, a jelöltek személyisége ismét bizonyította, hogy mennyien vannak, akik sokat tesznek azért, hogy a megye még élhetőbb legyen – tette hozzá.

Dr. Krizsán Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója köszöntőjében felidézte, hogy mind Az év sportolója, mind Az év embere elismerések átadása évfordulóhoz érkezett. Előbbi díjakat ugyanis negyvenötödik, utóbbi címeket tizenötödik alkalommal nyújtották át a hétfői gálán.

Dr. Krizsán Anett: az elmúlt évek megmutatták, milyen fontos az összetartás.

Kiemelte, az ünnepeltek a hétköznapi élet hősei közé sorolhatók, hiszen vagy a sportban mutatott teljesítményükkel értek el olyan eredményeket, amelyek mindenki előtt példaértékűek, vagy az élet fontos területein, a segítő, támogató munkában, a társadalmi felelősségvállalás terén mutatták meg, hogy milyen kiváló emberek. Ennek kapcsán kitért arra, hogy az év embere szavazás eredményhirdetésén pedagógust, tanyagondnokot és védőnőt is elismertek.

– Napjainkban nagyon fontos az a fajta összetartás, az a kapocs, amely akár a sport, akár a segítő munka területén az embereket összeköti, összekötheti – hangsúlyozta, majd hozzátette, az elmúlt évek mutatták meg igazán, hogy ennek milyen jelentősége van.

Kónya István, Gyula alpolgármestere úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az elismerések, a méltó köszöntés még inkább arra sarkallják a sportolókat, hogy érezzék annak fontosságát, Békés megyéből származnak és Békés megyei embereknek hoztak büszkeséget. Kónya István bejelentette, hogy jövőre, 2023-ban Gyula városa ad otthont a Békés Megyei Hírlap év embere és év sportolója gálájának.

Az eseményen számos megyei település és intézmény vezetője vett részt.

A tarhosi Kelemen Imre az év embere

Az interneten leadott voksok, illetve a Békés Megyei Hírlapból kivágott és beküldött szavazószelvények alapján idén Kelemen Imrét, Tarhos tanyagondnokát, a Tarhos Mindenkié Civil Egyesület elnökét választották olvasóink az év emberének.

– Hogyan élte meg a szavazás heteit?

– Számomra már az is óriási meglepetés volt, amikor tavaly a helyi képviselő-testület a Tarhosért kitüntetést adományozta nekem. Az elismerés folyományaként született meg a Békés Megyei Hírlapban és a Beolon megjelent interjú, és így kerülhettem Az év embere cím jelöltjei közé. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki szavazott rám, aki gondolt rám. Személy szerint nem szálltam be a „kampányba”, de nagyon jólesett, hogy mennyien biztattak, mennyien próbáltak segíteni. Nejem révén, illetve a tarhosi polgármesteri hivatal tájékoztatása alapján értesültem arról, hogy éppen miként áll a szavazás. Így tudtam, hogy fej fej mellett haladunk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek gratuláljak, megtisztelő volt ilyen remek emberekkel egy mezőnyben szerepelni.

Kelemen Imre, Tarhos tanyagondnoka lett az év embere.

– Tarhos lakói és sokan a környező településekről is egy emberként álltak Ön mögé.

– Nagyon jóleső érzés volt, hogy mennyien szurkoltak nekem. Hiszem, hogy ez a díj nemcsak és nem elsősorban az enyém, hanem az egyesületünké és az egész községé. Tarhos nem tartozik a nagyobb települések közzé, éppen ezért is óriási érték, hogy egy ilyen megmérettetést sikerült megnyerni. Ez a helyiek összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg. Én pedig igyekszem ezentúl is a lehető legjobban tenni a dolgom, akár tanyagondnokként, akár civil szervezetünk vezetőjeként.

– Bár az elmúlt hónapok nem számítanak a legkönnyebb időszaknak, úgy tudjuk, hogy számos feladatnak tettek eleget a közelmúltban is. Hogyan teltek az elmúlt hetek?

– Sajnos, a háború kérdését mi sem kerülhetjük meg. Tarhoson szinte az egész falu összefogott, hogy segítsünk a menekülteknek. Szombaton a szomszédos Békéssel összefogva, hét autóból álló konvojjal mentünk a határhoz, hogy átadjuk a támogatásokat. Az adományok egy részét a református egyház kapta, de vittünk Beregdarócra és Beregsurányra is belőle. Azt hiszem, most nincs fontosabb, minthogy segítsük a háború sújtotta embereket. A határnál egy kisebb csodával, hihetetlen szervezettséggel találkoztunk. Az átkelőhelyről kis buszokkal viszik az embereket a regisztrációs helyre, ellátják az érkezőket étellel és innivalóval, ruhaneművel, kinek mire van szüksége. Akik vonattal utaztak tovább, azokaz elviszik a pályaudvarra, akiknek nincs szálláshelyük, azonnal szereznek számukra.

– Melyek a legfőbb fejlemények az egyesület életében?

– Barta István Zoltán vállalkozó barátunk felajánlásának köszönhetően folytatjuk a fenyőfaültetéseket a községben. A négyszáz facsemetével pont annyi fenyőt ültetünk el, amennyi Tarhos lakossága. Kedden köszöntjük a hölgyeket nőnap alkalmából, és abban bízunk, hogy a járványhelyzet enyhülésével a közösségi élet is újra, még inkább megpezsdülhet. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy minél több program, esemény szolgálja a helyieket.

A pedagógusok megbecsülésének fontosságáról is szól a díj

Papp-Jóljárt Gyöngyi, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola igazgatója tavaly két rangos szakmai elismerést: miniszteri Trefort Ágoston-díjat és tankerületi Kiválóság-díjat vehetett át. Emellett az előző évben két fronton is jubilált: akkor 40 éve kezdte a pályát, és 25 éve vezette az intézményt. Ezért választotta lapunk a hét emberének. Elmondta: megtiszteltetés volt ez számára, hiszen szerinte az, aki bekerül ebbe a körbe, a saját maga területén jól végzi a munkáját.

Hiszi, hogy az iskola szolgáltat a szülőknek, olyan értéket és minőséget kell adni, amivel elégedettek. Vallja, hogy a gyermek érdeke mindenek felett áll, ezt mindig szem előtt tartja.

Elmondta, hogy a cikket követően sok gratulációt és pozitív visszajelzést kapott, főleg a volt tanítványaitól és azok szüleitől, és boldog volt a szavazatok láttán is. Hozzátette, örült a végeredménynek, a második helyezésnek, hiszen egy szép díjról van szó.

Papp-Jóljárt Gyöngyi örült a végeredménynek.

Úgy véli, ez a pályája elismerése is. Ugyanakkor a pedagógusként elért második helyezés szól e hivatás megbecsülésének fontosságáról, valamint az általa vezetett Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskoláról is, mivel, mint fogalmazott, „egy fecske nem csinál nyarat”. Ahhoz, hogy ő elismert vezető legyen, szükség van a lelkiismeretes kollégákra is.

Szeretettel emlékeznek nyugdíjas védő nénijükre

A mezőkovácsházi Telek Sándorné 2021-ben kapott városi kitüntetést, Polgármesteri Elismerő Oklevelet, majd megszólaltattuk a Békés Megyei Hírlap hét embere rovatában. Ica néni nagyon sokat dolgozott a mezőkovácsháziakért, a városban közismert, évtizedeken át dolgozott védőnőként.

1965-től 2006-ig, aktív esztendejei alatt számtalan családnak segített. Interjúnkban elmesélte lapunknak is, milyen sokrétű munkát végeztek (igen nehéz körülmények között) akkoriban a védőnők. Már nyugdíjas volt, ám akkor is bizalommal fordultak hozzá tanácsért, útmutatásért a fiatal édesanyák és családtagjaik. Ő lett lapunk év embere szavazásán a harmadik helyezett.

– Nagyon meglepődtem, de ugyanakkor örömmel töltött el, hogy ennyien voksoltam a személyemre – fogalmazott Telek Sándorné a megkeresésünkre. – Amikor zajlott a szavazás, még igen messzi településekről is kaptam visszajelzéseket, és ez nagyon jólesett nekem. Ennyien szeretnek? És még emlékeznek rám? De jólesik! Úgy érzem, hogy az a sok társadalmi munka, az a sok szeretetteljes kapcsolat nem volt hiábavaló az elmúlt évtizedeimben.

Telek Sándorné lett az év embere szavazásán a harmadik helyezett.

Magdikát gyógypedagógusként ismerik a járásban

Pap Andrásné ma­gyar­bán­he­gye­si gyógypedagógust a járás több településén ismerik. Nyugdíjasként is aktívan dolgozik mint gyógypedagógus-logopédus. Fiatalokat meghazudtoló lendülete van. Magyarbánhegyesen 40 évig volt a helyi speciális iskola, szakiskola dolgozója. Amikor megjelent a hét embere rovatban róla a cikk, nagyon sokan megállították, gratuláltak, majd látva az év embere szavazást, Magdikára egyre több voks érkezett.

– Megállítottak utcán, boltban, szülők, gyerekek. Vidéki kollégák biztosítottak arról, hogy szavaznak rám, én meg nem is gondoltam, hogy ennyien ismernek és megbecsülik a munkámat. Ezt a reám irányuló figyelmet úgy élem meg, hogy amit eddig csináltam, ez a figyelem és elismerés annak is szól.

És mi lehet egy gyógypedagógus számára a legfontosabb visszacsatolás: ha a munkájára érkezik pozitív visszajelzés. Az külön öröm volt nekem, hogy én, aki nem vagyok jelen a közösségi felületeken, gyakran hallottam másoktól, hogy szemmel tartották a szavazás állását. Jó érzés volt, nagyon.

Mészáros Ilona, a tavalyi év embere Póka György egyik festményével kedveskedett Pap Andrásnénak a békési ünnepségen.

A díjazott sportolók és edzők

Férfiak

1. Cserna János – fekvenyomó (Marvel Team SE, Vésztő, edző: Berke Loránd) 91 pont

2. Fekécs Szilárd – súlyemelő (Békési TE) 41

3. Nadj Levente – atléta (Kopp Békéscsabai AC) 29

Nők

1. Özbas Szofi – cselgáncsozó (Békés Megyei Kano Judo SE, edző: Gyáni János) 74 pont

2. Szél Anna – birkózó (Orosházi Spartacus Birkózó Klub) 48

3. Márton Anita – atléta (Kopp Békéscsabai AC) 42

Csapat

1. Swietelsky-Békéscsabai RSE extraligás női csapata – vezetőedző: Tóth Gábor – 131 pont

2. Alföld Vívó Akadémia női párbajtőrcsapata – 36

3. Marvel Team SE, Vésztő férfi-fekvenyomócsapata – 32

Edzők

1. Tóth Gábor – röplabda (Swietelsky-Békéscsabai RSE) 63 pont

2. Gyáni János – cselgáncs (Békés Megyei Kano Judo SE) 58

3. Galli Zsolt – vívás (Alföld Vívó Akadémia) 36

Utánpótlás fiú

1. Fekécs Szilárd – súlyemelő (Békési TE, edző: Balog János) 66 pont

Utánpótlás lány

1. Gachályi Gréta – vívó (Alföld Vívó Akadémia, edző: Galli Zsolt) 72 pont

Elismerésben részesült a Békés Megyei Hírlap májusban nyugdíjba vonuló sportújságírója, Verasztó Lajos is. A szerkesztőségben töltött közel negyvenéves pályafutásáért emlékplakettet vehetett át Pocsaji Richárd főszerkesztőtől, valamint köszönetet mondott a munkájáért Berke Loránd, a Magyar Erőemelő Szövetség is.